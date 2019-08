Mala Rodríguez nos enseña su playlist: 7 canciones para 7 días

Ana María Rodríguez Garrido está Contigo. Y tiene Aguante. Una (si no la más) de las máxima exponentes femeninas del hip hop en España recomendándote siete canciones para los próximos siete días. A jierro, marcando el minuto con sus sugerencias. Todo un lujo ibérico que os inspirará.

Por un día, ha hecho un receso entre todos los bolos que tiene este verano y ha sido la Fabricante de esta playlist llena de propuestas.

Las recomendaciones de La Mala Rodríguez

Keep on, Keepin´ on- MC Lyte, XCAPE. Sigue manteniéndose en forma, y hace poco escuchamos su colaboración con Dellafuente, Tenamoras. A lo largo de su carrera musical ha sabido rodearse y también encontramos innumerables participaciones con Calle 13, Raimundo Amador, Beatriz Luengo, Ibeyi, Juan Magán, Estrella Morente, Lola índigo, o Julieta Venegas, entre muchos más.

16 Shots - Stefflon Don. Jerezana criada en Sevilla, y afincada en Barcelona, nos ha hecho esperar cinco años hasta su nuevo trabajo. Volvió por la puerta grande con Gitanas, que encierra un potente mensaje feminista.

Hot Boyz- Missy Elliott. Missy ha aparecido en varias bandas sonoras. Desde Mentes Peligrosas a Moulin Rouge. El tema Por La Noche de Mala Rodríguez aparecía en Yo Soy la Juani, de Bigas Luna. Aunque no ha sido una excepción, y hemos podido oír temas suyos en Lucía y el sexo, Y tu mamá también, A golpes o Fast & Furious, e incluso en el videojuego Fifa 2005 o la serie Silicon Valley. Este tema de Missy Elliott es, junto al Fancy de Iggy Azalea, las canciones que más semanas han permanecido en el número uno de Billboard Hot Rap Songs

Blessed- Shenseea, Tyga. Y tan bendecida. Su tema Tengo Un Trato fue elegido por la célebre revista Rolling Stone como una de las 100 Mejores Canciones Pop-Rock de nuestro país y su tema Agnus Dei era el tema principal de la serie Vis a Vis, donde también aparece en la piel de la novia del personaje interpretado por Alba Flores, Saray.

Realer- Megan Thee Stallion. R-E-A-L que es una de las protagonistas de Tú Eliges, una película en la que trabajó a las órdenes de Antonia San Juan, y también aparece en El Truco del Manco, junto a El Langui.

I used to love him- Ms. Lauryn Hill, Mary J.Blige. ¿Qué oirá la ex-vocalista de The Fugees? Hace cuatro años, Barack Obama compartió una playlist con sus gustos musicales, y entre Stevie Wonder y John Legend se encontraba también nuestra invitada.

Fancy- Iggy Azalea, Charli XCX. No sabemos si coincidió con Iggy en la ceremonia de los Grammy, lo que sí sabemos es que ostenta el de mejor canción urbana por No Pidas Perdón y mejor álbum urbano por Bruja. En su haber también tiene el Premio MTV Latinoamérica como Promesa del Año 2007.

Mis recomendaciones

La Leyenda del Tiempo - Camarón de la Isla. "Que la flor de la noche pa´quien la merece". Un disco imprescindible, el legado de los legados, con el que fue más allá, experimentó y se encumbró, y que este año cumple cuarenta años. Una obra de arte cumbre que recibió piedras por parte de los puristas.

Aaliyah - Try Again. La primera canción "airplay only" que llegó al número uno de singles en Estados Unidos. ¿Qué hubiera sido de Aaliyah si no hubiese muerto en un accidente avión a los veintidós años? Probablemente, hubiese protagonizado más películas que La Reina de los Condenados y hubiese seguido plagándonos de hits y coreografías tan brutales como las del Try Again o el More Than A Woman. Por YouTube pululaba un remix de este tema junto al Freeeek! de George Michael que merecía mucho la pena.

Eve, Gwen Stefani- Let Me Blow Ya Mind. Gangsta-theme el que se marcaron en 2001, considerada por Billboard de los mejores duetos femeninos de la historia y con la que no puedes evitar mover la cabeza con el mayor de los flows al oírla. Por ahí hay una versión en reggaetón del tema.

Oh Yeah - Foxy Brown. Una de las grandes voces de la generación del hip-hop los 2000´s no podría faltar en estas recomendaciones. En 2018 colaboró con Nicki Minaj en el single Coco Chanel.

Case of the ex (whatcha gonna do) - Mýa. Tomó su nombre de la poetisa Maya Angelou. Aparte de verla en sus fabulosos videoclips, también hemos podido ver a Mýa en las películas Dirty Dancing: Havana Nights o Shall We Dance?.

1 Thing - Amerie. La semana pasada estuvo por nuestro país J.Lo, y aprovechamos para recordar la anécdota en la que los productores de Jennifer López querían este tema para Jenny. Pero Amerie fue más diva (y más lista) que la del Bronx, y filtró el tema, que se convirtió en un éxito.

L´Imperatrice- Sonate Pacifique. Para cerrar con broche de oro, el tema-valium. Nada más que decir. Sólo que escuchar.