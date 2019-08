Patricia Conde la lía en redes con una fotografía en el mar

Lo de hacerse una foto con un animalito siempre ha resultado muy tierno, sugerente y hasta bello. Pero, últimamente, hay que tener mucho cuidado con este tipo de fotografías porque te pueden dar más de un disgusto.

Que le pregunten a Jon Kortajarena, Maluma o ahora a Patricia Conde. Todos ellos intentaron ayudar a concienciar sobre los derechos de los animales y generaron un gran revuelo.

La presentadora compartió una imagen suya en el mar sujetando una estrella de mar. “Cuando Patricia conoció a Patricio… 🌟🌊 #sabesdóndeestábobesponja?”, escribió junto a la foto.

Muchos empezaron a felicitarla por una imagen tan bella, pero no fueron todos porque sus seguidores se dividieron entre los que pensaban que se trataba de un momento muy bonito y los que empezaron a reivindicar los derechos de los animales. Y mira que ella había advertido.

“Que quede claro que no sacamos la Estrella fuera del agua en ningún momento.... de hecho la rescatamos porque no sabíamos qué hacía tan cerca de la orilla...la sujetamos suavemente 1 Segundo por debajo del agua para la foto del rescate y la llevamos al fondo para que los turistas no se la pusieran en la cabeza (que lo hacen mucho) 🤦🏼‍♀️”, relató sobre lo que había sucedido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Patricia Conde (@paticonde) el 13 Ago, 2019 a las 4:37 PDT

“Aquí hay muchísimos animales de todo tipo nadando y correteando y conviven en armonía con los humanos (aunque no les gustemos)”, aclaraba sobre el lugar en el que se encuentra.

“No toques las estrellas de mar!! Por favor”, “no la saques del agua Patricia, se mueren” o “eso no se haceeeeee!!!!! No utilices a los seres vivos para hacerte una foto chula!”, son algunas de las frases que han dejado sus seguidores en redes.

En seguida muchos invitaron a los que vertían este tipo de críticas a que leyeran la explicación de Patricia para entender que estaba haciendo una buena acción.

Patricia se ha pasado varios días compartiendo momentos de sus vacaciones en Cuba a donde ha ido a relajarse junto a su amiga Maria Rossich, entrenadora personal. Ella también daba su opinión respecto a lo sucedido.

“Singular debate el que se ha generado con el tema de la estrellita de mar. Tanto Patricia Conde como yo somos muy conscientes de que hay que manipularlas lo mínimo y jamás sacarlas del agua pues este espécimen se ahogaría y moriría. Después de ver cómo unos turistas jugaban con ella la fui a buscar, se la mostré a mi curiosa amiga y me la llevé a las profundidades de la playa. Por favor, no pongamos el grito en el cielo... y si a alguien le ha molestado simplemente le pido disculpas. De verdad que somos muy conscientes de que hay que respetar las especies del mar. Es una maravilla, descubrir, nadar, seguir, avanzar en nuestro viaje de amigas. Nada nos para, una se relaja mientras la otra es una intrépida. La combinación perfecta en un viaje de amigas”, compartía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ᴍᴀʀɪᴀ ʀᴏssɪᴄʜ (@womanpersonaltrainers) el 13 Ago, 2019 a las 11:27 PDT

Tal vez, deberíamos relajarnos a la hora de opinar sobre cada foto que vemos en redes. Hay algunos que deben estar muy estresados.