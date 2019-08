Inéditos y remixes para el 20º aniversario de Christina Aguilera

Hace un par de meses celebramos por todo lo alto el 20º aniversario de Genie in a bottle, la canción con la que Christina Aguilera alcanzó el estrellato tras su debut musical poco antes con Reflection (para la bso de Mulán).

El hit llegó poco antes de su álbum de debut con el que arrasó. Ese disco se llamó Christina Aguilera y vió la luz el 24 de agosto de 1999. Para celebrar el 20 cumpleaños de este disco, la intérprete ha preparado una edición deluxe que contendrá versiones raras, remixes y canciones a cappella completamente inéditas.

Christina Aguilera 20th anniversary deluxe edition ha sido confirmado por la propia solista a través de sus redes sociales y su lanzamiento está previsto para el próximo 23 de agosto aunque se puede reservar desde hace unas horas.

Con 18 años, Christina Aguilera conquistó el estrellato mundial con algunas de las canciones que marcaron a distintas generaciones y que aún son éxitos capaces de conquistar al público.

Genie in a Bottle, What a Girl Wants, I Turn to You o Come On Over Baby (All I Want Is You) fueron algunas de las canciones que conviertireron Christina Aguilera en número 1 de la lista de Estados Unidos.

"Durante las próximas semanas, intentaré revivir todos los recuerdos de aquella época. También podéis compartir vuestros recuerdos conmigo con el hashtag #xxtina de forma que pueda verlos y compartirlos. Nada de esto hubiera sido posible sin vuestro amor y por ello estoy tan agradecida" escribía Christina Aguilera en sus perfiles oficiales en las redes sociales.

De momento, el listado de canciones definitivo con estos contenidos inéditos no ha sido desvelado. La edición limitada para coleccionistas incluirá un disco en vinilo, un certificado de autenticidad numerado y autografiado, una cassette coleccionable y merchandising customizado del 20º aniversario.

Las unidades estarán limitadas a un millar. Urban Outfitters publicará por su parte un vinilo naranja del disco.

En septiembre y octubre Christina Aguilera estará celebrando su 20º aniversario con varios shows de su residencia en Las Vegas, The Xperience, para poco después viajar hasta Europa para actuar presentando su octavo disco de estudio, Liberation, publicado en junio del pasado año.