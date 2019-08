‘Con Calma’ y otras canciones que triunfaron y que (quizá) no sabías que son samples de otros míticos éxitos

El sampling ha sido uno de los elementos más socorridos de este último siglo para generar hits. Porque si una base es buena, ¿por qué limitarla a una sola canción? El muestreo musical llegó a la industria musical en los 80, aunque en los últimos años ha sido la clave del éxito para generar verdaderos temazos.

Con motivo de nuestro número 1 -uno de los samples más reproducidos del año- en LOS40 te descubrimos algunos temas cuyos artistas emplearon la melodía de otras canciones y el resultado fue, cuanto menos, un éxito. Empezamos con el protagonista de la semana:

Con Calma - Daddy Yankee y Snow (2019)



Daddy Yankee y Snow - ‘Con Calma’

Uno de los hits reggaetoneros más celebrados del año por el maestro Daddy Yankee tiene una base que ya triunfó en los 90 con el Informer del rapero Snow. Parece que el autor de Gasolina no quiso que se quedara sólo en los créditos y le invitó a formar parte del tema con una parte para él, que ha acabado sonando por todo el mundo.

Snow - 'Informer'

Hung Up - Madonna (2007)

Madonna - 'Hung Up'

Madonna revolució el dance con este hit, que rápidamente se empezó a bailar en todas partes del mundo. Sin embargo, mucho antes de lanzarlo pidió permiso personalmente a sus compositores, los integrantes de ABBA Björn Ulvaeus y Benny Anderson, para utilizar el ritmo de su icónica Gimme! Gimme! Gimme! A Man After Midnight de 1986. El resultado: Otro éxito instantáneo.

ABBA - 'Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)'

7 Rings - Ariana Grande (2019)



Ariana Grande - '7 rings'

En su etapa más rebelde, Ariana Grande sorprendía en el segundo single de su disco thank u, next con una oda al dinero y a lo feliz que es gastándoselo con sus amigas en una vida de lujo absoluto. ¿Lo mejor? Que para las estrofas empleó un sample de la dulce canción My Favorite Things, interpretada por la legendaria Julie Andrews para la película musical de 1965 Sonrisas y Lágrimas. Sin duda, un contraste que nadie podría haber imaginado que la cantante usaría. Porque si Ariana quiere algo lo ve, le gusta, lo quiere, y lo tiene.

Julie Andrews - 'My Favouirte Things'

The Time (dirty bit) - Black Eyed Peas (2010)



Black Eyed Peas - 'The Time (dirty bit)'

Los BEP sacaron esta canción a modo de celebración por una carrera que cada vez estaba más alto en las listas inaugurando The Beggining, uno de sus discos más populares. Para plasmar su felicidad decidieron samplear uno de los temas más famosos de Dirty Dancing, cuya autoría correspondía a Franke Previte y fue escrito a principios de los 80, (I've Had) The Time of My Life. Al final, les quedó algo tan emocionante como esa escena del baile final de la película de 1987.

Jennifer Warnes y Bill Medley - '(I've Had) The Time of My Life'

Feel This Moment - Pitbull y Christina Aguilera (2013)



Pitbull y Christina Aguilera - 'Feel This Moment'

La colaboración entre el rapero de moda a principios de la década de 2010 y una de las divas pop por excelencia generó grandes expectativas, y lo cierto es que con su Feel This Moment Pitbull y Christina Aguilera las llegaron a superar. El tema electro-dance copó las listas de todo el mundo como también hizo la canción que samplean, el Take On Me del grupo noruego A-ha. ¿Lo conseguiste distinguir entre tanto beat?

a-ha - 'Take On Me'

Bagdad - Rosalía (2018)



Rosalía - 'Bagdad'

La prueba de que Rosalía era toda una revolución llegó con el lanzamiento de su disco más esperado, El Mal Querer. En él, el que fue el tercer single nos presentaba una melodía que muchos ya habían escuchado antes: Nada más y nada menos que el Cry Me A River de Justin Timberlake, a quien la cantante pidió permiso para incluirlo en su álbum. Pero la cosa no se quedó ahí, pues hubo algunas teorías de que el outfit y la peluca que luce la catalana en el vídeo es un guiño directo a Britney Spears, cuya relación con Timberlake le sirvió de inspiración a éste para componer el tema.

Justin Timberlake - 'Cry Me A River'

Good Feeling - Flo Rida (2011)



Flo Rida - 'Good Feeling'

Un sample dentro de otro sample. Si bien la base es del tema Levels de Avicii del mismo año, ambas emplean el Something's Gotta Hold On Me de la mítica Etta James. Flo Rida imponía su personal estilo añadiéndole un rap que consiguió alcanzar las listas de todo el mundo. Una combinación entre grandes que, como no podía ser de otra manera, triunfó.