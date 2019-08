Esto es todo lo que se sabe de Need for Speed Heat

Need for Speed está de celebración. La popular saga de conducción de Electronic Arts cumple su 25º aniversario y entre los actos para festejar la efeméride la compañía está a punto de anunciar una nueva entrega de su franquicia: Need for Speed Heat.

Ausentes del E3 2019, el estudio aseguró entonces que "nuestra meta es lanzar una entrega realmente memorable de alta velocidad en el 25 aniversario de NFS, en vez de una serie de eventos promocionales. El juego es lo que más importa".

Una cadena australiana de videojuegos, Gameware, filtró involuntariamente la reserva y portada del juego por lo que todo el mundo descubrió que Need for Speed Heat era en lo que EA estaba trabajando. Una filtración que se ha acompañado de la publicación del logo y las primeras capturas del juego, pocas horas antes de su anuncio oficial.

Desde su estreno en 1994, Electronic Arts ha publicado una veintena de títulos, el último de los cuales, Need for Speed Payback, fue desarrollado por Ghost Games que también estará detrás de NFS Heat.

El videojuego parece que se ambientará o tendrá un cierto aire ochentero y su acción transcurrirá en un mundo abierto por las calles de Miami mezclando la narrativa con la atractiva oferta online de la saga. No hay ciclo día-noche pero cada carrera se disputará con unas condiciones meteorológicas determinadas.

Need for Speed Heat podría publicarse antes de que terminara 2019 para PlayStation 4, Xbox One y PC.