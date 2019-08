Ya tenemos comedia navideña protagonizada por Emilia Clarke, ¡y con canciones de George Michael!

No hay un año en el que no tengamos una comedia feelgood de las que disfrutar arropados por un buen jersey de lana en época navideña. Este año ese honor parece que va a recaer en Last Christmas, la nueva película de Paul Feig (La boda de mi mejor amiga) y todo apunta a que será un bombazo.

Primero: Porque es Emilia Clarke (Juego de Tronos) la protagonista absoluta de esta cinta en la que interpreta a Kate, una mujer con una vida algo desastrada que tiene que aceptar el trabajo de Santa Claus en un centro comercial. Ahí conocerá a Tom y todo cambiará.

/ Universal Pictures

La cinta está escrita por Emma Thompson y cuenta con el beneplácito de George Michael, tristemente fallecido en 2016 a los 53 años de edad. Los herederos han trabajado después de su muerte y se han involucrado en un proyecto.

Un largometraje en el que las canciones de George Michael pre y post Wham! Tendrán un protagonismo enorme y guiarán la historia de amor de Kate y Tom.

Last Christmas llega a los cines el 15 de noviembre.