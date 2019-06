Emilia Clarke lamenta haber “perdido” su juventud en ‘Juego de tronos’ y pide algo a cambio

Emilia Clarke ha hecho balance del tiempo que ha trabajado en 'Juego de tronos' y, auque asegura que gracias a Daenerys Targaryen ha cumplido sus sueños de niña, también confiesa que ha pagado un precio muy alto.

Por un lado, cuenta que dar vida a la Madre de dragones le cambió la vida por completo y durante los 10 años que ha durado la emisión de la serie en HBO.

De los 23, a los 33 siendo Daenerys Targaryen

Una década clave en la vida de la actriz: "Haberlo terminado es algo completamente surrealista. Han pasado tantas cosas en los 10 años que he estado en la serie... Me he convertido en una mujer. Tenía 23 años".

Emilia Clarke en la primera y última temporada de la serie / HBO

Por lo que se lamenta de haber perdido de alguna forma su juventud con tal vorágine: "Literalmente empecé 'Juego de tronos' y ya está. Me lo perdí todo porque la serie se ha rodado a lo largo de mi veintena, que es cuando debes ser salvaje. Y luego tuve un par de hemorragias cerebrales, así que eso me complicó algunas cosas".

Algo que transmite la seriedad y responsabilidad que tiene la actriz frente a su trabajo. Una seriedad que le llevó a no coger nada de atrezzo para recuerdo personal: "Me arrepiento muchísimo y estoy muy enfadada. Espero que los creadores me den un dragón", confesaba al pensar en que no tiene ningún objeto particular.

En cambio, Maisie Williams (Arya Stark) sí que se llevó la chaqueta marrón de su personaje y Kit Harington (Jon Nieve), la estatua del bastardo que se utilizó para la promoción de la temporada 8 en la cripta de Invernalia.