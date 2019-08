Parece mentira que hayan pasado ya once años desde que una jovencísima Demi Lovato nos sorprendiera entonando This Is Me junto a Joe Jonas en Camp Rock. Aunque en ese momento no lo supiéramos y solo viésemos a una adolescente protagonizando el fenómeno musical del momento, ante nuestras narices se encontraba una de las artistas musicales más escuchadas de la segunda década del 2000.

La factoría Disney tiene experiencia creando estrellas del entretenimiento. Ya lo hicieron, en parte, con Christina Aguilera, Britney Spears, Justin Timberlake o Hilary Duff, entre otros. Pero, claro, en 2008 necesitaban un nuevo arsenal de estrellas adolescentes. Ahí, junto a Selena Gomez y Miley Cyrus, estaba Demi: una chica de 16 años que poseía una prestigiosa voz.

Once años después, Demi Lovato es una estrella que ya forma parte de la cultura pop. Sus canciones se escuchan alrededor del mundo y su cara es reconocida allá donde va. Demi acaba de cumplir 27 primaveras y lo pisando fuerte: con seis álbumes a las espaldas, una larga lista de hits, una larga carrera en televisión y 73 millones de personas pendientes de cada una de sus publicaciones.

Demi Lovato: De Disney a promesa del pop

Como tantas otras estrellas de la música, la carrera de Demi Lovato empezó de la mano de Disney. Con 16 años comenzó en la versión estadounidense de Cambio de Clase. Aunque solo estuvo quince episodios, su voz y talento le abrieron las puertas a la película que le cambiaría la vida: Camp Rock.

Demi Lovato: vida y resurrección de una estrella del pop

Su banda sonora sonó por todos lados y This Is Me, el tema principal, se coló en el número 11 de la lista Billboard. Además, la BSO de la película consiguió vender tres millones de copias. Demi ya estaba en el foco de todas las miradas de la industria: una nueva estrella pop acababa de llegar, ahora solo faltaba pulirla.

Y llegaron los números 1

Entre 2008 y 2009, aprovechando el tirón de la película, Lovato sacó sus dos primeros discos de la mano de Hollywood Records, Don’ Forget y Here We Go Again, ambos discos superaron el medio millón de ventas. El primero se posicionó como número 2 en Billboard, el segundo llegó a la cima en su primera semana tras vender 100.000 copias. ¡Toda una proeza!

Pero su carrera musical la compaginó con su trayectoria como actriz. Demi había conseguido su propia serie en Disney Channel, Sunny entre estrellas, y había rodado la segunda parte de Camp Rock. Además, fue una de las parejas teen del momento junto a Joe Jonas. Aunque su romance fue breve, la pareja es una de las más recordadas de aquella etapa Disney.

Unbroken

Entonces llegó Unbroken y la adolescente se convirtió en mujer. Los ritmos de pop adolescente de sus anteriores trabajos dieron paso a una música más adulta, tocando géneros como el dance y el R&B. Además, este álbum vino después de que saliese por primera vez de una clínica de desintoxicación.

De hecho, ella misma aseguró que el primer single, Skyskraper, habla sobre ello en la revista Seventeen: “Con mi nuevo álbum espero servir de inspiración para las niñas de todo el mundo que están pasando por los mismos problemas que me he enfrentado. Creo que esto vendrá a través de una gran cantidad de material. Mi primer sencillo es muy especial para mí, es símbolo de mi viaje de la persona que estaba a la persona sana feliz que soy hoy, y el hecho de que las personas son capaces de elevarse por encima de todo, a pesar de las probabilidades”.

La canción se ha convertido en una de las más famosas de la cantante y llegó a sacar una versión en español titulada Rascacielos. Eso sí, no enganchaba tanto.

Y llegó Demi

Entre 2012 y 2013, Demi Lovato estuvo por partida doble en la televisión: por un lado se convirtió en una de las juezas más jóvenes de la historia de Factor X con 20 años; por otro, fue fichada por Ryan Murphy para la serie musical Glee con un papel recurrente. Vamos, que estaba en todos lados.

Fue en aquella época cuando lanzó uno de sus discos más personales: Demi. El primer single, Heart Attack, salió en febrero de 2013 y se colocó directamente en el número 10 de la lista Billboard. Hoy en día es uno de los sencillos más recordados de su carrera. Además, fue con este disco con el que debutó como directora. Lovato quiso ponerse detrás de las cámaras y se puso a dirigir el vídeo musical Made In The Usa. El resultado no quedó nada mal.

Dos años después, Demi lanzó Confident y sí, todavía seguimos cantando Cool for the summer, el primer sencillo del disco.

Tell Me You Love y sus dos números 1 en LOS40

Dos años, en 2017, tuvieron que pasar para que Demi volviese a la música. Esta vez lo hacía con un estilo mucho más R&B con Tell Me You Love Me. Su primer sencillo, Sorry Not Sorry, dejó a sus seguidores sin palabras: Lovato volvía a hacer gala de su poderosa voz.

Ese mismo año, Demi Lovato colaboró en una de las canciones del año. Lo hizo junto a Luis Fonsi. Tras triunfar con Despacito, el puertorriqueño se unió a la estrella pop para lanzar Échame la culpa. El tema, que suma más de 1800 millones de reproducciones en Youtube. En España le valió su primer número 1 en LOS40 en 2018. Hasta tres veces sonó desde lo más alto. Pero no fue la única canción ese año en la que participó que sonó desde lo más alto. Su colaboración con Clean Bandit, Solo, también la llevaron a la cúspide de LOS40.

En esa misma época, Demi cumplió uno de sus sueños: hacer una canción con Christina Aguilera. Ambas tenían mucho en común: un pasado como estrellas Disney, unos inicios como princesas pop y un presente lleno de talento. Xtina y Demi unieron sus voces en Fall In Line, una preciosa balada que, a pesar del renombre de sus dos artistas, pasó sin pena ni gloria por las listas.

Y entonces llegó Sober y el mundo de Demi se derrumbó. Tras varios años sobria, la cantante le confesaba a sus padres (y al mundo entero) que volvía a consumir: “Momma, I’m so sorry, I’m not sober anymore. And Daddy, please fogive me for the drinks spilled on the floor” (Mamá, lo siento, pero ya no estoy sobria. Papá, por favor, perdóname por todas las bebidas que he derramado por el suelo). La canción funcionó como una premonición de lo que ocurrió unas semanas después, cuando la artista fue ingresada de urgencia por sobredosis, encogiendo el corazón de millones de fans.

Ahora, Demi Lovato se encuentra inmersa en su recuperación total. La artista ha soplado las velas rodeada de sus amigos y de la mismísima Ariana Grande en Londres.

Con más de diez años de carrera a sus espaldas, Demi Lovato se ha convertido en una de las grandes voces de su generación. Con 27 años puede presumir de haber dejado huella en la cultura pop y de echarle un par de ovarios a la vida. Solo nos queda decir: bravo, Demi.