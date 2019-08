Un 'vengador' pide la vuelta de Spider-Man a Marvel

Dicen que dos no discuten si uno no quiere, ¿no? Pues ese no es el caso de Sony y Disney. Ambos han protagonizado una polémica disputa que ha acabado en un desastroso resultado para los seguidores de Marvel.

Tal y como ha comunicado Sony en exclusiva a The Hollywood Reporter, no han llegado a un acuerdo con Marvel, que fichó por Disney, en los derechos del hombre araña. Hemos de recordar que Sony posee los derechos cinematográficos de este personaje de Marvel.

Pero no siempre ha existido esta disputa. Desde que Disney fichó a Marvel Studios, la compañía del ratón "mantenía los derechos de venta de merchandising del personaje y un 5% de la recaudación de las películas", explica eCartelera. Sin embargo, cuando al parecer Disney pidió el 50% de las recaudaciones, Sony se negó.

De este modo, Spiderman no saldrá en pantalla bajo el sello de Marvel ni Disney, así como tampoco hará su aparición en ninguna de las películas de estos superhéroes que estaban previstas. Además, Kevin Feige, presidente de Marvel, dejaría de participar en los filmes de "spidey".

Aunque Tom Holland no se haya pronunciado de momento, sí que lo ha hecho un compañero y 'vengador' protagonista de esta saga. Se trata de Jeremy Renner, que da vida a Ojo de Halcón. Lo ha hecho a través de su cuenta de Instagram, en la que ha compartido una de sus imágenes en la película de Vengadores: Endgame junto a las siguientes palabras: "Hey, Sony. Queremos a Spider-Man de vuelta con Stan Lee y Marvel, por favor. Gracias. #Enhorabuena #SpidermanMola #Porfavor".

Y no solo eso, sino que ha etiquetado a otros de los protagonistas de este universo. Robert Downey Jr, Chris Hemsworth y Chris Pratt son algunos de ellos.

No cabe duda de que esta historia ha calado bien hondo en los seguidores de este universo, pues se trata de uno de los personajes más emblemáticos de la historia del cine y, sobre todo, de los superhéroes de Marvel.

¿Qué ocurrirá realmente después de esto? Es una pregunta que aún carece de respuesta, pero todos esperan a que finalmente saquen el pañuelo blanco y den un alto al fuego.