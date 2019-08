REYKO - Lose Myself [2019]

Allá por 2017, REYKO lanzaba la canción que le abriría todas las puertas del mercado y los oídos de millones de oyentes por todo el mundo. Spinning Over You llegaba para convertirse en un hit. Tras un tímido lanzamiento, una conocida cadena de grandes almacenes la usaba para su campaña de publicidad en 2018 y la canción adquiría otra dimensión. Spinning Over You llegaba a ser número 1 de la Lista de LOS40.

Ahora el dúo español afincado en Londres vuelve con una apuesta fuerte. Llevábamos un año sin recibir nuevas noticias musicales del grupo. Tan sólo nos habían permitido deleitarnos con El Cine, una de las mejores versiones de Descanso Dominical, el álbum tributo en el que varios artistas nacionales ponen voz a las canciones de Mecano.

Pero la espera ha terminado y ya tenemos en nuestras pantallas Lose Myself. Un tema que suena inconfundiblemente a REYKO. Esta vez el dúo no quiere hacernos bailar, los sonidos de Igor nos introducen en una íntima atmósfera donde la voz susurrada de Soleil pega más que nunca.

El single viene acompañado de un videoclip acorde al sonido de la canción. Una estética austera, fría e íntima da forma a las imágenes. Nada espectacular, pero sin fallos. Un diez teniendo en cuenta que ha sido autoeditado.

REYKO acaba de coger las riendas de su carrera. Como ellos mismos cuentan en Instagram, tras la publicación sin su consentimiento (y posterior retirada) de Hierba Mala, una canción utilizada para la banda sonora de La Casa de las Flores, han tomado la decisión de "romper lazos con nuestra antigua discográfica, apartarla provisionalmente y tomar el control completo de nuestra obra. Ahora vais a poder escucharla junto con toda la música en la que hemos estado trabajando estos meses y de la que estamos muy orgullosos".

Si las nuevas canciones siguen la estela de Lose Myself, estos renovados REYKO prometen darnos muchas alegrías.