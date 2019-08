10 momentazos que nos ha regalado Dua Lipa

Los seguidores de Dua Lipa están de enhorabuena. Su artista favorita cumple 24 años, y lo hace en una de las mejores etapas de su vida. Aunque llevemos un tiempo sin escuchar nueva música, no tenemos ninguna duda de que disfruta de un merecido descanso rodeada de los suyos.

Entre ellos debemos incluir a Anwar Hadid, el hermano de Gigi y Bella, quien ha conquistado el corazón de la británica de manera inesperada. Pero a nosotros nos gusta verla feliz, y eso es lo único que importa.

Como no podía ser de otro modo, no hemos querido pasar por alto esta fecha y hemos decidido sacar el champán, el confeti y la piñata para cantar el "cumpleaños feliz" a una de nuestras artistas favoritas. Vale, quizás la distancia haga estragos y no nos permita celebrarlo como merece, pero hemos reunido diez momentazos que nos a regalado Dua durante su trayectoria para rendir homenaje a su exitosa carrera. ¡Comencemos!

Las reglas las pone ella

Sin duda, el día que marcó un antes y un después en la trayectoria de la británica fue el que coincide con el lanzamiento de New Rules, su primer gran hit mundial. Fue publicado en 2017 como el sexto sencillo del álbum. Consiguió diversas certificaciones y reconocimientos que posicionó a Dua entre las jóvenes promesas de la música más escuchadas. Su videoclip casi supera actualmente los 2.000 millones de reproducciones.

¿Le das un beso?

Después llegaron otros triunfos, entre ellos, el conseguido con One Kiss, su colaboración junto a Calvin Harris. Sus ritmos del electropop la posicionaron en los puestos más altos de las listas de éxitos internacionales. De hecho, este tema se convirtió en uno de los protagonistas de los mayores festivales en 2018.

¡Qué mona va esta chica siempre!

No cabe duda de que Dua también se ha convertido en una referente de la moda. Sus modelitos han cautivado a más de uno y una (incluidos nosotros), y sus diversos cambios de looks, aunque no han sido muchos, han revolucionado las redes sociales.

Sin ir más lejos, a principios de septiembre de 2018 nos sorprendió con un rubio platino en su corta melena que nos dejó hipnotizados durante varios días. Lo que desconocíamos es que este cambio formaría parte de su proyecto de ritmos electropop junto a Silk City, Electricity, que, casualmente, también triunfó en las listas de éxitos mundiales.

Dua Lipa ft. BlackPink

Si es que el mercado estadounidense y europeo se le ha quedado corto. Dua Lipa ya conquista otros territorios, y lo hace muy bien acompañada. Un gran momentazo que nos regaló en octubre de 2018 junto a las chicas de BlackPink, una de las girlbands de K-Pop más exitosas, fue el de la publicación de Kiss And Make Up.

Este género musical es indudablemente uno de los reyes de la industria a nivel internacional. Artistas como BTS, MONSTA X, Red Velvet y BlackPink, entre otros, han cautivado a millones de personas con sus ritmos, e incluso, han conseguido que los rostros más conocidos se mueran por trabajar con ellos. Dua Lipa no iba a ser menos, y unió la fuerza del Girl Power para deleitarnos con este auténtico hit en inglés y coreano.

¡La Rosalía!

Pero las surcoreanas no han sido las únicas que han podido cruzar más de una y dos palabras con nuestra protagonista. Sin duda, uno de los momentazos que vivimos gracias a Dua Lipa tuvo lugar en noviembre de 2018 durante la celebración de LOS40 Music Awards.

La entonces prometedora artista Rosalía se presentó por sorpresa en una gala protagonizada por algunas de las voces referentes del panorama nacional e internacional. Entre los invitados se encontraba Dua Lipa, y tardó unos minutos en compartir la que se convirtió en la foto de la noche, la semana y el mes. (Aunque muchos seguimos afectados a día de hoy).

Ver esta publicación en Instagram 🧚🏼‍♀️🧚🏼‍♀️ @los40spain 🧚🏼‍♀️🧚🏼‍♀️ Una publicación compartida de Dua Lipa (@dualipa) el 2 Nov, 2018 a las 10:15 PDT

Así es. Dua y Rosalía posaban sonrientes durante la celebración de nuestros premios para consolidar la que se convertiría en una bonita amistad profesional y personal. ¿Fue este el comienzo de las negocaciones para colaborar en un nuevo tema?

Dua Lipa ft. Pablo Alborán... on stage

En LOS40 siempre guardamos varias sorpresas bajo el brazo. No solo Rosalía generó revuelo aquel 2 de noviembre en el WiZink Center de Madrid. Si la colaboración en directo de Pablo Alborán con Demi Lovato te impactó, cuando la figura de la intérprete de New Rules apareció sobre un piano mientras el malagueño lo tocaba, la respiración de los presentes se cortó. Bueno, y la de los no tan presentes, pues las redes sociales no tardaron en estallar. Así son LOS40 Music Awards. Unos premios que, por cierto, le entregaron tres galardones.

Uno y dos Grammys

Hablando de reconocimientos, otra noche que marcó la trayectoria de Lipa fue la vivida el pasado 11 de febrero en Los Ángeles. Dua recibió un total de dos premios Grammy: uno al Mejor Artista Nuevo y otro a la Mejor Grabación Dance con Electricity. ¡Enhorabuena!

She's the champion of the world

Cuando pensamos en Champions League se nos vienen imágenes de la mítica copa, también llamada La Orejona, de celebraciones y del mítico himno de Queen. Pero desde el 2018, Dua Lipa también aparece en nuestra mente cada vez que pensamos en la final de esta legendaria competición europea.

Al más puro estilo de la Super Bowl americana, la artista se subió al escenario del Estadio Olímpico de Kiev (Ucrania) para deleitar a los más de 70.000 asistentes con un repertorio de lo más amplio. ¡Menudo momentazo!

Dua y sus álter ego

Por si fuera poco, la figura de Dua Lipa no solo es alabada en los medios internacionales, pues también lo hace en el museo de cera más famoso del planeta: el Madame Tussauds.

La artista se ha unido a la lista de leyendas musicales que cuentan con su figura de cera en este emblemático museo. En concreto, lo hace en el de Londres y en el de Ámsterdam.

Referente para la comunidad LGTBIQ+

Si hay algo que enfada a nuestra protagonista es la falta de empatía hacia las personas. Así lo ha demostrado tras la prohibición de la homosexualidad en el país de Brunei (Asia). De hecho, son castigados a la lapidación. Por supuesto, Dua no podía mantener sus brazos cruzados ante esta injusta imposición, por lo que en abril de este mismo año compartió una imagen de sus zapatillas, en las que figura la bandera multicolor de esta comunidad.

"Los derechos de los homosexuales son derechos humanos. Boicotear las industrias y las personas que creen en leyes inhumanas contra LGTBIQ+. Tomando una posición hoy y siempre para mostrar apoyo. La lucha nunca termina, solo estamos rascando la superficio, pero necesitamos hacer más ruido que nunca. #BoycottBrunei", escribía en la descripción de la fotografía. ¡Todo un referente!

Si estos diez momentazos no son diez razones para entregar tu corazón a la cantante, nosotros ya no sabemos qué puede serlo. We love you, Dua!