Miley Cyrus comparte la razón de su ruptura con Liam Hemsworth

Miley Cyrus y Liam Hemsworth han ocupado las portadas de todos los medios en los últimos días. Aún no nos hemos recuperado de su ruptura desde que lo hicieron público el pasado 11 de agosto, aunque nos complace ver que la artista disfruta de una nueva vida junto a su chica Kaitlynn Carter.

Los rumores acerca del fin de su relación no han dejado de crecer desde entonces. Es por ello por lo que la intérprete de Mother's Daughter ha decidido publicar un comunicado en el que acaba con todas las confusiones.

Y no solo eso. Miley abre su corazón al ejército de seguidores que la apoya hablando sobre su pasado, presente y cómo su decisión afectará a su futuro. El comunicado dicta lo siguiente:

"Puedo aceptar que la vida que he elegido signifique que debo vivir completamente abierta y transparente con mis fans a los que amo, y el público, el 100% del tiempo. Lo que no puedo aceptar es que me llamen mentirosa por encubrir un crimen que no he cometido. No tengo nada que esconder. No es un secreto que salía de fiesta cuando era adolescente y en los comienzos de mis 20. No solo he fumado y abogado por la marihuana, he experimentado con drogas, mi canción más grande trata sobre bailar sobre prostitutas y esnifar líneas en el baño. La cagué y puse los cuernos cuando era joven. Perdí un enorme contrato con Walmart cuando tenía 17 años por fumar de un bong. Me echaron de Hotel Transylvania por comprarle a Liam una tarta de un pene y lamerla. Me balanceé en una bola de demolición desnuda, probablemente haya más fotos desnudas de mí en internet que cualquier otra mujer en la historia", señala.

Pero eso no es todo. La sinceridad de la artista continúa leyéndose en las siguientes líneas: "Pero la verdad es que, una vez que Liam y yo nos reconciliamos, lo hacía en serio y estaba comprometida. No hay secretos que desvelar aquí. He aprendido de mi experiencia en mi vida. No soy perfecta, no quiero serlo, es aburrido".

"He crecido delante de vosotros, pero lo importante es que HE MADURADO. Puedo admitir un montón de cosas, pero me niego a admitir que mi matrimonio terminó por haberle puesto los cuernos. Liam y yo hemos estado juntos durante una década. Lo dije antes y es la verdad: amo a Liam y siempre lo haré. Pero a este punto tuve que tomar una decisión saludable para abandonar una vida anterior. Soy la más feliz y saludable que he podido ser en mucho tiempo. Puedes decir que estoy haciendo twerk, fumando, siendo malhablada... pero no soy una mentirosa", señala.

Unas palabras que, sin duda, han calado hondo en la mente de cada uno de sus seguidores. Lejos de acabar ahí, la cantante decidió concluir con las siguientes palabras: "Estoy orgullosa de decir que estoy simplemente en un sitio diferente al que estaba cuando era más joven".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miley Cyrus (@mileycyrus) el 22 Ago, 2019 a las 12:47 PDT

Con estas líneas, Cyrus nos deja bien claro que los rumores acerca de su infidelidad son inciertos y que no hay ningún tipo de rencor entre ella y el hombre del que se enamoró durante años. De hecho, aunque parece que estén a punto de divorciarse, él le ha deseado lo mejor públicamente.

También habla acerca de su relación con Hollywood en las palabras en las que menciona su ruptura con la película Hotel Transylvania, algo que también ha dejado claro en un tuit.

Sea como fuere, Miley ahora es feliz, y nosotros de verla así. ¡Se acabaron los rumores!