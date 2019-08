Taylor Swift se despide del rencor y abraza al amor en su nuevo álbum ‘Lover’

“Quiero ser definida por las cosas que amo, no por las cosas que odio, que temo o que me atormentan a mitad de la noche”, dice al final Taylor Swift en de Daylight. No es ninguna casualidad que la cantante haya decidido utilizar estas palabras al acabar la última canción de Lover. Sin música, Tay se dirige directamente al oyente para decirle que esto es lo que es. Ni la vieja, ni la nueva Taylor, es simplemente ella.

Porque Lover, el séptimo álbum de la artista es toda una declaración de intenciones. Taylor deja de lado toda aquella etapa oscura y experimental de Reputation para reencontrarse con los sonidos que la llevaron a ser la artista que más vende de la última década. Un sonido pop con pinceladas disco donde la artista se mueve como pez en agua.

Con 18 temas nuevos, Taylor nos demuestra que ha madurado, sobre todo en las letras de sus nuevas canciones. La rabia en forma de versos que encontrábamos en anteriores álbumes ha dado paso a reflexiones sobre la vida. De hecho, Taylor no tiene miedo en poner sobre la mesa algunos de los problemas que están vigentes en la sociedad actual. La artista habla sobre la desigualdad con la que tienen que lidiar las mujeres día a día en The Man (tema que, por cierto, suena fuertemente para ser el siguiente single).

Incluso tiene tiempo de sentarse y enviar alguna que otra pullita al gobierno estadounidense a través de Miss Americana and The Heartbreak Prince con su letra: “American glory fadede before me. Now I’m feeling hopeless, ripped up my prom dress” (La gloria de America se desvaneció ante mí. Ahora me siento sin esperanza, con mi vestido de promoción roto). Y es que Taylor ha dejado de ser el brazo derecho de América en los últimos años. La artista se ha posicionado políticamente y está en contra del Gobierno de Trump. Ya no es aquella rubia perfecta que cantaba country y celebraba animadamente el 4 de julio. No, eso pertenece a la old Taylor.

Estas canciones se suman a You Need To Calm Down, donde la cantante critica en forma de sátira a todos aquellos que no respetan al colectivo LGTBQ. Sí, entre ellos también está esa América conservadora a la que pertenece el presidente de Estados Unidos.

No nos tenemos que olvidar que nos encontramos ante un disco de Swift y, como no podía ser de otra manera, está llena de canciones que hablan sobre amor. Eso sí, esta vez desde uno más maduro y tranquilo.

La artista habla sobre su relación con Joe Alwyn. Lo hace de una manera tierna y midiendo lo que quiere decir. Se nota que hay mucho que prefiere guardarse para sí misma. Además de Lover (donde podría estar dándonos una pista sobre su compromiso con el actor), ha lanzado London Boy, donde habla sobre todo lo que le gusta de él.

Pero entre todos los temas pop que componen su disco, encontramos un precioso tema country que nos recuerda a la Tay de Fearless: Soon You’ll Get Better. Con la guitarra y acompañada del grupo Dixie Chicks, la canción es todo un regalo para los seguidores que llevan más de una década escuchando sus discos.

También hay canciones como Paper Rings o I Think He Knows que nos llevan a su etapa de Red. Y es que, Lover recoge todos los estilos que ha tocado Swift en su carrera.

Sin lugar a dudas, Taylor Swift no ha defraudado. La artista ha creado un disco que cumplirá con creces las expectativas de sus fans. La estadounidense se muestra más madura y pausada y es que, al igual que sus oyentes, ya no es la niña a la que Kanye West deja en evidencia delante de todo el mundo. Ahora es una de las mujeres más importantes de la industria musical y, aunque muchos no lo crean, tiene mucho amor que repartir en forma de canciones.