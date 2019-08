No queda nada para que podamos escuchar el nuevo disco de Taylor Swift. El próximo 22 de agosto se acabará la espera y por fin podremos disfrutar de Lover. Eso sí, como Swift es buena, ha querido darle a sus fans un último aperitivo: el tema que da nombre al disco.

Este viernes ha lanzado Lover, una balada muy íntima donde la cantante habla de la sensación de estar enamorada. Lo dice de una manera madura y valorando las pequeñas cosas que le aporta estar con esa persona: desde estar lo más cerca posible hasta que la relatividad del tiempo pasa a un segundo plano. Vamos, que Taylor describe perfectamente esas mariposas que salen en el estómago. Ya era hora de que la artista dejase de escribir sobre desamor, ¿no?

Taylor Swift lanza el tema ‘Lover’ y los rumores sobre boda se disparan

La canción ha sido compuesta por Swift con la ayuda de Jack Antonoff, quien ha trabajado con la artista en varias ocasiones: Sweeter Than Fiction, Out Of The Woods y Look What You Made Me Do.

Tras escuchar este tema, podemos intuir que Joe Alwyn, su pareja desde hace más de dos años, le está haciendo sentir bien desde que comenzaron. De hecho, hay una frase en la canción que resume muy bien el proceso que ha tenido que pasar hasta conocerle y que podría tener un mensaje escondido: “My heart’s been borrowed and yours has been blue, all’s well that ends well end up with you” (Mi corazón ha ido siendo prestado y el tuyo era azul, pero finalmente todo salió bien para acabar contigo).

Son muchos fans los que opinan que en esta frase de la canción esta la clave de que la artista podría haberse comprometido con el actor. ¿La razón? En Estados Unidos, las novias deben llevar algo prestado y algo azul a la hora de llegar al altar. Taylor hace referencia a estas dos cosas con la metáfora de su corazón.

Aunque Swift haya decidido lanzar el tema este viernes 16 de agosto, tendremos que esperar hasta el día antes del lanzamiento del disco para poder disfrutar del videoclip (donde seguro que hay alguna pista más sobre su relación con Joe). Es decir, el 22 de agosto. ¿Podremos aguantar la espera?

Lover es el cuarto adelanto del disco homónimo. La cantante ya ha lanzado Me!, You Need To Calm Down y The Archer.