Shuarma, de Elefantes, nos trae sus 7 canciones para los próximos 7 días

Si os decimos Juan Manuel Álvarez Puig igual os quedáis a cuadros. La cosa cambia cuando nombramos a Shuarma, cantante de Elefantes desde 1994, que nos deleita con siete canciones para los próximos siete días.

Je suis venu te dire que je m’ envais, de Serge Gainsbourg. Y es que la música en francés le gusta. No en vano en su primer disco en solitario, Universo, encontrábamos un tema en francés, J´habite à L´Eden, grabada en Burkina Faso. ¿Habrá escuchado la versión de Mujer contra mujer de Mecano en francés, Une femme avec une femme? Y lo decimos porque fue el tema que interpretó (la original, en castellano) en el escenario del Sonorama junto al mismísimo Nacho Cano este verano.

Colors , de Beck. Si hablamos de colores y Shuarma, el primero que nos viene a la cabeza es azul. ¿Por qué? Pues porque Bunbury fue el que al escuchar El hombre pez, el primer trabajo de la banda, les propuso ser el productor del siguiente disco, Azul. Junto a Enrique Bunbury, Morti, y Carlos Ann, formó también Bushido en el 2004, que nos regalaron piezas como Magenta o La Felicidad.

Cuando zarpa el amor, de Camela. ¿Se atreverán a versionar a Ángeles y Dioni Elefantes como lo han hecho con Mecano? De momento, podéis (y debéis) escuchar Agua, un bonito proyecto en colaboración con Manolo García y a favor de Oxfam Intermon, con letra de Shuarma y Benjamín Prado.

Tangled up in blue, de Bob Dylan. Es una de sus influencias junto a Rod Stewart o Pink Floyd. ¿Será lo que suena cuando pinta, otra de sus pasiones? La forma de mover tus manos era el tercer disco de Elefantes pero las manos las usa Shuarma para muchas cosas (creativas, malpensados). El saxofón fue el primer instrumento que aprendió a tocar.

Solo tú , de Los Módulos. Eso pensaría Darío Vilas, quien publicó el libro Su Universo a Través, inspirado en canciones de Shuarma, con siete relatos ilustrados. Garantía de ser algo interesante. ¿Quién se lo iba a decir cuando militaba en sus primeros grupos, que fueron The Laugh y Sioux, donde tocaban versiones y algún tema compuesto por él?

The stars (are out tonight) de David Bowie. Y es que Shuarma ha girado cantando a Bowie por salas de varios puntos de España. De hecho, en el libro Elegía de Juanjo Ordás, con prólogo de Bunbury, el cantante forma parte de las reflexiones, junto a firmas musicales como las de Igor Paskual, Rubén Pozo o Coque Malla. Con Amaral, Iván Ferreiro, Anni B Sweet o Zahara, entre otros, participó en Juntémonos, un concierto homenaje al Duque Blanco, en 2016.

Te quiero un poco de Carlos Sadness. Uno de tantos artistas nacionales como Izal o Depedro a los que le muestra su apoyo en redes. Shuarma es un artista muy querido en la profesión. Y cómo no sentir aprecio y cercanía por alguien cuya primera canción que compuso fue Juan era mi amigo, referente a un atentado terrorista en Barcelona.

MIS RECOMENDACIONES

Runs in the family, de Amanda Palmer. Dentro del disco Who killed Amanda Palmer? (2008), mezcla cabaret punk e indie rock de la vocalista de Dresden Dolls.

Anti Love Song, de Betty Davis. Ración de funk, soul y de anti-amor. Fue la esposa de Miles Davis, hasta que se fue con Jimi Hendrix, Su particular timbre voz fue resultado de una dolencia en las cuerdas vocales, como le sucedió a Bonnie Tyler o Kim Carnes.

Mercado Negro, de Amaral. Perteneciente al primer disco del dúo zaragozano, rescatamos este tema ahora que están a punto de sacar nuevo disco,Salto al color, el 6 de septiembre, y comenzar gira, de la que ya han filtrado algunas fechas. De momento, el 7 de septiembre estarán presentando en vivo su octavo disco de estudio en el DCODE.

Kerala, de Bonobo. En la electrónica actual, el productor y dj británico Bonobo es una auténtica pasada. Sofisticación (y nominación a los Grammys) en estado puro.

Mujer contra mujer, de Javiera Mena. Ya que hemos hablado de la versión que han hecho Elefantes de este hit de Mecano, incluímos la aportación de Javiera Mena, porque "nada tienen de especial dos mujeres que se dan la mano". Javiera también lo interpretó en el Sonorama junto a Nacho Cano y Shuarma.

Je net t´aime plus, de Manu Chao. En 2006, en su séptimo disco, Rudebox, Robbie Williams incluía la canción Bongo bong an je net t´aime plus, versionando los temas de Clandestino de Manu Chao. Bello Chao.

Adelante Bonaparte, de Standstill. "Me voy a inventar un plan para escapar hacia delante..."