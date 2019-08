Wade, el DJ que ha hecho sonar a Dani Rovira en festivales

Si te digo que Dani Rovira ha sonado en festivales de todo el mundo, ¿me crees? Bueno, pues no lo digo yo, lo dicen los hechos. Wade, el DJ sevillano, se ha encargarlo de hacerlo realidad y asegura que, "aunque no lo haya conocido en persona", "la idea de Dani Rovira" le gusta mucho. Y tú te estarás preguntando, ¿qué idea?

Nuestro protagonista se ha encargado de dar vida a Por Ejemplo, su single oficial de ritmos electrónicos formado por frases extraídas del monólogo Los selfies le están jodiendo la vida al Tiranosaurio Rex de Rovira en El Club de la Comedia allá por 2015.

"El tema surgió de la forma más casual imaginable. Era una época en que vivía en Badajoz, y en una tarde de primavera yo estaba con mi pareja viendo vídeos en Youtube. Ella se fue a duchar y yo me quedé viendo un monólogo de Dani Rovira. Y, en ese momento, ¡zas! Se me ocurrió probar algo", explica Wade a LOS40.

"Me fui al estudio y plasmé uno de sus monólogos. Encontré una frase que me gustaba, la ya famosa "A cada uno, le gusta lo que le gusta. Para que me conozcáis un poquito más, os voy a decir las cosas que me gustan y las que no, por ejemplo...". Tenía la idea clara en la cabeza y la construí muy rápido. Apenas tardé media hora y es increíble cómo ha funcionado la mezcla en la pista de baile. Surgió completamente de imprevisto, que es como mejor salen las ideas", añade.

¿Por qué 'por ejemplo'? DJ Wade: "Es la última frase que Dani Rovira dice antes de que el tema rompa. Siempre lo nombré así, aunque luego lo cambié por El Libro de los gustos. Finalmente, el nombre del track ha quedado en Por Ejemplo. Por cierto, la idea de Dani Rovira en este monólogo me gusta mucho. El libro de los gustos, como lo llama él, está vacío, a cada uno le gusta lo que le gusta y no hay que criticar, ni competir, simplemente respetar lo que le gusta a cada uno y luchar por tus gustos. Este tema es una forma de decirle a la gente lo que me gusta a mí, porque cuando rompe, rompe con una base muy explosiva, como me gustan a mí".

Y así, de imprevisto, Dani Rovira ha sonado en Dreambeack Villaricos, elrow Granadas, Sevilla, Barbate, Aquasella, Los Álamos Beach Festival y Medusa Beach Club. Lo que comenzó como una broma que sonaba por primera vez en un bolo de Málaga, ha viajado por diversos puntos del país y se ha convertido en un fenómeno.

Así es. El tema rompe, y lo hace con unos ritmos Tech House que ha convertido al DJ sevillano en una de las mayores sorpresas de este año. De hecho, ha colgado el cartel de "entradas agotadas" en algunos de sus shows, como en Nox Club (Madrid), Industrial Copera (Granada), París 15 (Málaga), Somnia (Zamora), Insomnia (Cuenca), y muchos más. Ahora, continuará su camino por Ecuador, Dubai, Italia y Francia. ¿Sonará Por Ejemplo también en todos estos rincones?

Aunque estos no son los únicos sueños que cumplirá el DJ próximamente. Asegura que, aunque aún "no haya conocido" a Dani Rovira, lo hará muy pronto. "Toda nuestra relación ha sido a través de Instagram".

Por Ejemplo ha visto la luz de manera oficial este 26 de agosto junto al sello Be One Records, y, para añadir su propia esencia, el actor y humorista se ha encargado de que la recaudación se done a la fundación que comparte con Clara Lago.

Y tú, ¿aún no lo has escuchado?