Timothée Chalamet y Robert Pattinson, como nunca imaginaste verlos, en The King

Después de darse a conocer al mundo como un adolescente ochentero en Call me by your name o como el chaval de colegio católico de Lady Bird, lo cierto es que no imaginábamos que Timothée Chalamet iba a irse tan lejos históricamente hablando.

Concretamente hasta el medievo pues The King, la próxima mega producción de Netflix, contará con Chalamet en el papel protagonista de esta cinta que se basa en las obras Enrique IV y Enrique V de Shakespeare y que tienen lugar temporal en el momento de la Guerra de los Cien Años.

La película cuenta en su reparto con Joel Edgerton, Robert Pattinson o Lily Rose Depp. Una aproximación austera, según las primeras imágenes, a los dramas de sobra conocido del escritor inglés.

Lo que más ha llamado la atención en redes sociales, claro, no ha sido otra cosa que el pelo a tazón del actor protagonista, pero también la melena de Robert Pattinson. Y es que hacía mucho tiempo que no veíamos un cambio de look tan radical en ninguno de los dos actores.

The King se estrena estos días en el Festival de Cine de Venecia y en algún momento del otoño en Netflix, pero todavía no se ha confirmado exactamente su fecha definitiva.