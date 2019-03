Timothée Chalamet: "Quería trabajar en una película que fuera más que un entretenimiento"

Nic Sheff y su padre, David Sheff, lucharon durante cerca de diez años contra la adicción del primero a la metanfetamina. Una droga cuya expansión entre los consumidores estadounidenses la han llevado a ser perseguida por las autoridades ante lo que consideran una emergencia nacional. Y esa lucha, que duró prácticamente una década, es lo que contó David en su libro Mi hijo precioso (Beautiful Boy) publicado en 2008.

Ahora, diez años después, llega la versión cinematográfica dirigida por Felix Van Groeningen (Alabama Monroe), y protagonizada por Timothée Chalamet (Call me by your name) y Steve Carell (Foxcatcher). Una adaptación de título Beautiful Boy: Siempre serás mi hijo en la que el espectador asiste estupefacto a los esfuerzos de un padre y un hijo por superar una situación que desborda a ambos.

Presentada en el Festival de cine de San Sebastián, la película consiguió una nominación para Timothée Chalamet como Mejor Actor de Reparto en la última edición de los Globos de Oro. Hablamos con el joven actor y el director belga acerca de este nuevo proyecto cinematográfico que toca uno de los temas que más preocupan actualmente en Estados Unidos.

¿Qué os atrajo de Beautiful Boy cuando conocisteis la historia detrás del libro?

Felix: El hecho de que lo tenía todo, tenía tantas cosas que me interesaban. Esa historia de una maravillosa familia luchando contra algo demasiado grande. Está rodado con amor y con mucha esperanza.

Timothée: A mí me atrajo el guion, pero realmente fue el libro también porque lo tuve que leer. Aunque ya había hecho cosas antes tenía la sensación de que hacer esta película tenía un valor real. Era importante trabajar en algo que no simplemente iba a ser entretenimiento o una distracción para la audiencia. Puede ayudar a mucha gente que la vea a decir 'oh, es igual a mi experiencia de una manera que nunca había visto antes en la pantalla' y eso siempre es un sueño para un actor.

La adicción a la metanfetamina se considera emergencia nacional en Estados Unidos, ¿es esta película una llamada de atención?

Felix: Llega en un momento... Sí, hay una enorme crisis en este momento así que es importante, pero esa no fue la razón principal por la que quise hacerla sino porque al leer el libro me di cuenta de que yo también había tenido muchos prejuicios a la hora de tratar la adicción. Tratamos con la adicción en mi familia de muchas maneras diferentes y no encontramos mecanismos para manejarlo. Leyendo el material original en el que la película se basa nos dimos cuenta de que la película tenía el material preciso para tratar de una manera sencilla un problema mucho más complejo y eso es importante porque necesitamos hablar de ello.

Timothée, ¿cómo construiste el vínculo paternofilial con Steve Carell?

T: Sucedió algo genial y es que simplemente congeniamos desde el principio. Yo he sido muy fan de él y fue una suerte trabajar con él. Ensayamos tiempo antes de la grabación que duró tres o cuatro semanas y pasamos mucho tiempo juntos. Fui muy afortunado, él es un padre de familia, yo soy el hijo de la mía y estuvimos muy bien guiados, ¿sabes?

F: Pero se vio desde el principio. Había química en las lecturas. Un montón de química.

En la película se ven tratamientos de rehabilitación que no resultan ser tan buenos, ¿trabajasteis con especialistas?

F: Los visité. Visité unos cuantos mientras hacía investigación para esta película y conocí a gente maravillosa que trabaja en ellos, pero a la vez el libro describe tan bien esos lugares que se convirtió en la Biblia.

Timothée, siempre trabajas en proyectos arriesgados, ¿cómo los eliges?

T: No lo sé. Yo estoy muy agradecido de poder trabajar. Cualquier noción de elegir o tener una estrategia... Como actor en realidad trabajas en lo que puedes. Hice esta película mucho antes de que Call me by your name se estrenara y Felix quería a alguien completamente desconocido entonces, una cara nueva...

T: Pero la realidad es que quieres trabajar con gente genial, buenos directores, buenos actores...

