Miley Cyrus enseña un nuevo tatuaje que podría guardar relación con Liam Hemsworth

Vamos, admitámoslo juntos. Aún no nos hemos recuperado de ese Slide Away de Miley Cyrus en directo durante los MTV Video Music Awards. Ni tú, ni nosotros, ni nadie. Pero ésta no es la única razón por la que la artista ha ocupado las portadas de todos los medios.

La intérprete de Mother's Daughter ha añadido un nuevo tatuaje a su cuerpo, y no uno cualquiera. Se trata de una frase cuyo significado parece estar ligado a la ruptura con Liam Hemsworth, y que, tal y como señala Billboard, forma parte de la canción The Thing de Pixies.

"Mi cabeza se sentía asustada, pero mi corazón se sentía libre" son las palabras que adornan parte del bíceps de la cantante. Esto no tardó en llegar a ojos de sus seguidores, quienes comenzaron a relacionar su significado con el punto y final que ha puesto a su etapa con Liam Hemsworth.

Miley en los MTV Video Music Awards 2019 / Kevin Mazur (Getty Images)

Y no nos extrañaría, ya que ella misma se encargó de dejar bien clara la razón por la que ambos decidieron acabar con su relación. "A este punto tuve que tomar una decisión saludable para abandonar una vida anterior. Soy la más feliz y saludable que he podido ser en mucho tiempo. [...] Estoy orgullosa de decir que estoy simplemente en un sitio diferente al que estaba cuando era más joven", confesó.

Es decir, Miley sintió la necesidad de poner fin a dicha etapa por su salud, algo que está estrechamente relacionado con el significado de su nuevo tatuaje. Llámalo casualidad o no, pero la de Tennessee comenzó a lucirlo tras la celebración de los MTV VMAs, y no antes de anunciar su ruptura con Liam.

Aunque este no es el único nuevo tatuaje que luce Cyrus. Aprovechando la ocasión, también decidió sellar en su cuerpo el número 1961, que corresponde al año de nacimiento de su padre Billy Ray Cyrus. ¡Puro amor de hija! Y no nos extraña, pues gran parte de su talento y pasión por la música se la debe a este referente del country, con el que, afortunadamente, comparte genética.

Aunque se desconozca oficialmente si realmente el significado de su nuevo tatuaje corresponda a esta anterior etapa de su vida, Miley ha demostrado haber pasado página y ahora vive feliz junto a su nueva chica Kaitlynn Carter.