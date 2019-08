Billie Eilish se alía con Bershka para lanzar una colección unisex, oversize y muy “de su rollo”

Ahora que las rebajas están llegando a su fin, Bershka nos ha mostrado el as que guardaba bajo la manga. Eso sí, una manga muy oversize y en una sudadera al estilo de Billie Eilish. ¡Lo que lees! La intérprete de bad guy se ha aliado con esta conocida marca de ropa para marcarse un Rosalía y lanzar su propia colección.

¡Lo tiene todo! Unas prendas de colores monocromos, oversize y unisex que querrás lucir a diario. Aunque su estilo no es lo único que acabará cautivándote. Billie y Bershka se han encargado de facilitar la compra de esta colección con unos precios muy asequibles.

Camisetas por 16 euros, joggers por 26 euros o sudaderas por 36. No es lo más barato que encuentras en el mercado pero no está nada mal para tratarse de una colección lanzada bajo el sello de una reconocida artista.

¡Puro fuego! / Bershka

Sin duda, los colores potentes se convierten en los protagonistas de todos y cada uno de los productos de su colección. Aunque hemos de admitir que la estrella de la colección es el conjunto formado por la sudadera blanca con capucha y sus joggers.

El conjunto estrella de la colección / Bershka

La de Los Ángeles también ha querido que su álbum esté presente en este nuevo proyecto. Es por ello por lo que algunas prendas de ropa lucen su título en el centro.

Está claro que Billie no es una artista cualquiera y cuenta con un estilo propio que la diferencia de los demás. Ahora, gracias a Bershka, sus seguidores podrán imitarla y causar sensación entre su grupo de amigos. "¿De dónde has sacado esa sudadera?", preguntarán. "Nada, Billie, que me la ha prestado", responderán orgullosos.

BILLIE EILISH x BERSHKA / Bershka

La preventa de esta colección ha comenzado este mismo 28 de agosto a través de los Instagram Stories de Bershka (enlace), y su venta oficial llegará un día después, el 29 de agosto. ¡Pero eso no es todo! Si te haces con alguna de sus prendas este 28 de agosto, entrarás en el sorteo de dos entradas para sus conciertos en Barcelona y Madrid los próximos 2 y 3 de septiembre.

Y tú, ¿cuánto cash crees que soltarás en la ropa de Billie Eilish?