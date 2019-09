Billie Eilish, en concierto en España este septiembre

Es toda una revelación musical. Su nombre es Billie Eilish y, a pesar de su juventud, ha conquistado el panorama musical. En especial, tiene al público más joven dentro de los Millenials y a los de la Generación Z en el bolsillo. Ha actuado en grandes escenarios como el del Festival Coachella, ¡ahí es nada! Ahora es el turno de pasarse por España a deleitar a sus fans con su peculiar estilo.

Dos paradas en España: Madrid y Barcelona

La nueva estrella de la música llegará a nuestro país a final del verano con dos citas, en Barcelona y en Madrid los días 2 y 3 de septiembre, respectivamente. Las entradas abarcan precios desde los 38€ hasta casi los 58€ para ambas ciudades.

La Ciudad Condal podrá disfrutar de su parada de la gira europea de Billie Eilish el día 2 de septiembre en el Palau Sant Jordi. Aunque no fue esa la localización desde el principio. De hecho, fue la propia cantante quien eligió una localización con mayor aforo, ya que al principio estaba previsto en Poble Espanyol. Con el cambio el aforo para Barcelona ha pasado de ser de 5.000 persona a 17.000. El evento tendrá lugar a las 19:00 horas. Todos aquellos que ya tuvieran la entrada desde antes de que tuviera lugar el cambio la mantendrán y serán válidas para el nuevo recinto, siendo todas ellas para pista sin numerar.

En Madrid el concierto de la intérprete de Bury a Friend o Bad Guy será al día siguiente a las 21:00 horas en el WiZink Center. Este recinto se ha mantenido igual desde el principio, ya que el aforo es 17.000 personas.

La joven revolución de la música: Billie Eilish

Billie Eilish se aleja de las artistas adolescentes que han tenido repercusión hasta la fecha. Con un estilo propio que mezcla lo cándido y lo tenebroso, los más jóvenes se sienten muy identificados con su música y no deja indiferente a nadie que escuche su música y todo comenzó con Ocean Eyes la canción que ha dado paso a su éxito y a su álbum debut. Ahora que acaba de estrenar su primer álbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go? ha llegado el momento de presentarlo a nivel internacional. por suerte para todos sus fans españoles, la cantante no se ha olvidado de nuestro país en su paso por Europa.