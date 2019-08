Charles Manson, de asesino a musa para todos estos músicos

La sombra de Manson es alargada. Vivo o muerto, el famoso asesino en serie estadounidense siempre se las apaña para ser noticia. Ahora, por el reciente estreno de Érase una vez en... Hollywood, la nueva película de Quentin Tarantino, que además ha coincidido con el 50 aniversario de los famosos asesinatos de la Familia Manson, sobre los que versa el film.

Manson (1934-2017), criminal que lideró dicho grupo a finales de los 60 en California y condenado por ordenar los asesinatos (entre ellos el de la actriz Sharon Tate) de los que se habla en la película de Tarantino, fue un músico aficionado que llegó a California con el sueño de convertirse en una estrella... musical.

La realidad es que el asesino ha supuesto una influencia innegable en la cultura popular norteamericana: películas, documentales, series, versiones de sus temas y canciones inspiradas en su figura forman parte de la historia. Nos guste o no, Charles Manson es horror y fascinación a partes iguales. Analizamos su discografía y la huella que ha dejado en la música.

Manson, fuente de inspiración en el rock

De sobra es sabido que Marilyn Manson eligió su nombre artístico en honor a la actriz y al asesino en serie. En su tema My Monkey incluye partes y grabaciones de I'm a mechanical Man (tema del asesino). Además, junto al músico y director Rob Zombie versionó en 2018 Helter Skelter, un claro homenaje al criminal (Zombie también narró el documental Charles Manson: his final words).

Antes de la masacre de Cielo Drive, Neil Young conoció al asesino en Los Ángeles. Tras los crímenes escribió el tema Revolution Blues, incluido en su álbum On the beach (1974).

The Ramones también compusieron un tema que hacía referencia al asesino: Gald to see you Go (1977).

The Spaghetti Incident?, el disco de versiones de Guns N' roses del 93, incluye un cover de Manson: Look At Your Game, Girl.

The Downward Spiral, el segundo y aclamado álbum de Nine Inch Nails, se grabó durante 18 meses en la casa de los famosos asesinatos; al parecer, Trent Reznor se llevó la puerta donde los asesinos habían escrito la palabra pig.

Tras la muerte de Manson, Daron Malakian (System of a Down) declaró estar "muy triste; las entrevistas y música de Manson fueron una gran influencia para mí como artista, sobre todo cuando estaba escribiendo el álbum Toxicity. Titulé la canción ATWA por la organización ambiental de Manson. Me interesaba la manera en que pensaba y cómo veía a la sociedad, no sus crímenes.

Discografía y trayectoria musical de Charles Manson

Del estilo musical del asesino en serie (y de su dudosa calidad) se ha dicho de todo: folk, psicodelia, surf... lo que sí podemos decir que Manson tenía fijación con The Beatles: convencido de que su canción Helter Skelter hablaba de una futura e hipotética guerra racial y del Apocalipsis, dicho título apareció escrito con sangre en la casa del asesinato múltiple, así como otras frases de la canción Piggies, también del White Album.

Antes de los asesinatos múltiples en Beverly Hills, Manson tocó y grabó con Dennis Wilson (The Beach Boys), que durante un tiempo acogió a La Familia en su casa. Es más, Wilson colaboró en Lie: the love and terror cult (1970), el primer disco de los 24 que forman la discografía de Charles Manson. Con él pretendían reunir dinero para su defensa judicial. Uno de los temas, Cease to Exist, volvería a ser grabado por The Beach Boys (cambiándole la letra y el título por el de Never Learn Not to Love en su álbum 20/20).

10 años después llegaría The way of the wolf (1980), ya con Manson grabando en la intimidad de su celda en San Quintín. En 1987 aparecía Completion, que no se publicó oficialmente (aunque el conocido músico y actor Henry Rollins lo intentó por todos los medios).

Más tarde vendrían Saints are hell on earth (1988), grabado en cassete, y Poor old prisoner boy (1989). En el 93 graba Live at San Quentin (directo desde la cárcel) y The white album en honor, cómo no, a los de Liverpool.

Dos años después, The son of man (edición en vinilo de 1000 copias) y en 1995, cuando Manson cumple 60 años, se publican Commemoration y Manson speaks (este último sin música, solo la voz de Manson desvariando con sus ideas).

The Family Jams (1997) es un macabro doble álbum grabado en 1970 por miembros de la Familia Manson durante el juicio y compuesto por canciones de su líder. Cuatro discos más entre 1998 y 2005 dan paso a The Psychedelic soul of Charles Manson, dos cedés con temas grabados en los Universal Studios antes de los asesinatos de Hollywood.

En 2010 se publicaba el álbum ATWA (Air, Tress, Water, Animals an All the Way) donde pone de manifiesto su faceta más ecologista y crítica con la sociedad. Entre ese año y 2013 saca otros cinco discos más para culminar su carrera discográfica con Walking in the truth (2015).