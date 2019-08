Harry Styles se sincera: Sangre, drogas y un próximo disco sobre ‘tener sexo y estar triste’

A sus 25 años, Harry Styles se ha convertido en toda una rock star. Después de catapultarse al estrellato con One Direction, el artista demostró que también sabía valerse por sí mismo con la publicación en 2017 de Harry Styles, un álbum debut que incluía Sign of the Times, el hit que sigue sonando en nuestras radios, auriculares y altavoces dos primaveras después.

Ver esta publicación en Instagram Thank you @rollingstone Una publicación compartida de @ harrystyles el 18 Abr, 2017 a las 7:46 PDT

Fue ese mismo año cuando el británico protagonizó su primera portada para Rolling Stone con motivo, precisamente, del comienzo de su carrera en solitario. Y decimos "primera portada" porque Styles ha vuelto a reunirse con el equipo de la revista para crear la imagen con la que abre su nuevo número, en cuyo interior podemos leer el que hasta ahora es el perfil más sincero y visceral del cantante donde habla, entre otras cosas, de drogas psicodélicas, su pasado (y posible regreso) en One Direction y su esperado próximo disco, demostrando que se ha tomado muy en serio lo de llevar una vida de superestrella.

"Mientras estaba en la banda (One Direction) siempre vivía con miedo"

Es innegable que tanto él como sus fans deben mucho a su primera banda. Fue gracias a One Direction que descubrimos la voz y personalidad del que ahora es un artista hecho y derecho. Pero no solo eso, el tiempo que compartió con sus excompañeros de grupo Liam Payne, Louis Tomlinson, Zayn Malik y Niall Horan abarcó también importantes etapas vitales como parte de su adolescencia, juventud y paso a la madurez.

De entonces a ahora Styles no solo ha evolucionado como artista, sino también como persona. A pesar de sentirse eternamente agradecido y ligado a su pasado musical, en la entrevista con el periodista Rob Sheffield ha confesado que tuvo que lidiar con duros momentos, así como enfrentarse a sus miedos e inseguridades: "Mientras estaba en la banda siempre vivía con miedo a cantar una nota equivocada. Sentía mucho peso por la responsabilidad de no poder hacer nada mal".

Los exintegrantes de One Direction en 2013 / Darren Leigh Roberts/dlrphoto

Pero si algo deja claro es que los momentos y experiencias positivas siempre superaron con creces a las negativas: "Fue muy divertido. Si no lo hubiese disfrutado no lo habría hecho". Tanto es así que, al preguntarle sobre un posible regreso de 1D, el artista asegura tener las puertas abiertas: "No recuerdo haber dicho jamás que no volvería a hacerlo porque nunca lo he sentido así. Cuando llegue el momento en el que todos realmente queramos hacerlo será cuando ocurra".

Mientras tanto, Styles disfruta de poder aprender, explorar y descubrirse a sí mismo como artista: "Hasta que llegue el momento yo seguiré divirtiéndome mientras hago música y experimento".

Ídolo pop adolescente y artista friki al mismo tiempo

Si intentamos comparar al joven británico con otras figuras musicales se nos vienen a la cabeza desde personalidades tan originales y excéntricas como Freddie Mercury o David Bowie hasta iconos del pop más seductor como John Mayer o Alex Turner. Además, el hecho de que él mismo haya impregnado su persona de un aura de ambigüedad sexual lo ha convertido en una relevante figura musical del movimiento LGTBIQ+.

A pesar de que las pocas veces que hemos podido verle en público con una "actitud cariñosa" ha sido acompañado de mujeres (o MUJERAZAS como Kendall Jenner o Taylor Swift, quien incluso le dedicó una canción titulada Styles), durante su primera gira en solitario era más que habitual encontrarlo subido al escenario ondeando la bandera multicolor: "Quiero que (en mis conciertos) la gente se sienta cómoda siendo quien quieran ser".

Harry Styles durante su concierto en The Greek Theatre de Los Ángeles en 2017 / Jeff Kravitz/FilmMagic

Pero la libertad sexual no es la única causa que ha abanderado y hemos podido verle en diferentes ocasiones defendiendo y solidarizándose con otras luchas como la de los derechos de la gente negra, el feminismo o el cese de la violencia producida por armas en Estados Unidos. Su compromiso con el bienestar social parecer ser indisociable a su proyecto artístico.

Esta es tan solo una de las muchas pruebas que demuestran que el universo de Harry Styles es tan complejo como apasionante. En su mente no hay barreras, como tampoco las hay en su profesión y su manera de abordarla. De la misma forma en la que se confiesa un fan acérrimo del jazz de Bill Evans o la literatura de Murakami, habla con entusiasmo y emoción de temas más actuales como el triunfo de Old Town Road, la canción de Lil Nas X y Billy Ray Cyrus.

Su actitud, su forma de hablar y, por supuesto, su música nos hacen apreciar un carisma especial y una potente personalidad, así como una ambición por aprender y ganas de comerse el mundo inagotables. Harry Styles es, simplemente, magnético.

"Mi nuevo disco va sobre tener sexo y estar triste"

Uno de los puntos fuertes de la entrevista de Rolling Stone es cuando el artista habla sobre su futuro proyecto, el esperado sucesor de Harry Styles cuya temática o razón de ser resume en la siguiente frase: "mi nuevo disco va sobre tener sexo y estar triste".

Pero, aunque el intérprete de Sing of the Times intente restarle profundidad, lo cierto es que durante la conversación nos vamos dando cuenta de que es mucho lo que tiene que contar en sus nuevas canciones. Como el propio Harry confiesa, durante estos años se han producido importantes cambios en su persona. Y es que si al principio enfrentarse a la sobreexposición de su persona le hizo ser muy reservado con su vida privada, ahora se siente mucho más seguro de sí mismo, lo que hace que se muestre "más abierto. Estoy descubriendo lo bien que me hace sentir el abrirme a mis amigos. Sentirme vulnerable en vez de guardarlo todo dentro".

Ver esta publicación en Instagram Sacramento, Live On Tour. Una publicación compartida de @ harrystyles el 10 Jul, 2018 a las 2:43 PDT

Al igual que él, su forma de componer se ha vuelto más intimista: "(En mis nuevos temas) hablaré de lo ridículo que soy cuando me pongo celoso. De cuando me siento más feliz que nunca, de cuando me siento más triste que nunca, de cuando siento pena de mí mismo o creo que estoy loco, que soy idiota y lamentable. Abordar todo eso hace que me sienta totalmente diferente".

"Una de las veces que tomamos setas me arranqué la punta de la lengua con los dientes"

Sin pelos en la lengua, el artista también confiesa que el uso de drogas psicodélicas ha estado presente durante el proceso de grabación y composición de su nuevo disco: "tomábamos setas alucinógenas tirados en el césped mientras escuchábamos Ram de Paul McCartney".

De hecho, Styles narra en la entrevista una ocasión en la que "estábamos tomando setas y me arranqué la punta de la lengua con los dientes. Intenté cantar con la boca llena de sangre. "Setas y sangre", ahí tienes un buen título para un álbum". De ahí que el artículo que Rolling Stone le dedica se titule "Sexo, psicodelia y los secretos del estrellato".

Por lo que parece, el británico se ha propuesto disfrutar al máximo la oportunidad que le ha dado la vida y aprovechar su fama para ser quien quiera e inspirar a los/as demás. Juega sus propias reglas y no se debe a nadie, ni siquiera a la industria que le da de comer, pues es igualmente consciente de que también a ella la tiene en el bolsillo. Sabe que en una era donde los fans pueden estar más cerca que nunca de sus ídolos y saberlo todo sobre ellos la sinceridad es el arma más acertada y oportuna.