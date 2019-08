Estos son los horarios de las actuaciones del DCODE 2019

Comienza la cuenta atrás para el DCODE 2019. El festival celebrará su 9ª edición el próximo 7 de septiembre en Ciudad Universitaria (Madrid) e inundará la capital con la música de tus artistas favoritos/as. Además, traemos buenas noticias: ¡a partir de hoy ya puedes consultar a qué hora actuarán cada uno/a de ellos/as! La organización ha publicado los horarios definitivos del evento, que promete ser toda una fiesta.

Los conciertos comenzarán a las 11:30 y la música no dejará de sonar hasta pasada la medianoche. Un día entero con protagonistas nacionales e internacionales como The Cardigans (en su única fecha confirmada en todo el mundo), Two Door Cinema Club (que no se pierden una), La Casa Azul, Carolina Durante o Amaral. Este año, el dúo formado por Eva Amaral y Juan Aguirre encabezan el cartel y, para celebrarlo, presentarán por primera vez en directo Salto al color, su nuevo álbum que saldrá la venta justo un día antes, el 6 de septiembre, y del que ya conocemos el single Mares igual que tú.

Horarios de las actuaciones del DCODE 2019 / DCODE

17 horas de música non-stop con shows repartidos en tres escenarios en el que es la última gran fiesta del verano. Y por si fuera poco, el festival promete terminar de conquistarnos con una gran variedad de opciones gastronómicas e incluso un espacio habilitado para que los/as más pequeños/as se lo pasen en grande.

Además, en su nueva edición el evento presenta ECODE, una propuesta con la que se compromete a llevar a cabo un proyecto de sostenibilidad a largo plazo que hará que disfrutar de esta fiesta musical sea compatible con el cuidado del medioambiente y el respeto entre los/as asistentes. Por ello, dentro del recinto podremos encontrar un punto violeta de concienciación contra el acoso, comida vegana para las personas que optan por este tipo de alimentación y demás servicios y facilidades para que todo sea perfecto y responsable.

¿Aún no tienes tu entrada? ¡Date prisa! Puedes conseguirla en la web oficial del DCODE, ticketmaster y a través de Live Nation.