Una revista publica una foto “sin camiseta” de Billie Eilish sin permiso

El éxito de Billie Eilish es incontrolable. Tras la publicación de su álbum When We All Fall Sleep, Where Do We Go? en marzo de este año, la artista ha ocupado los puestos más altos de las listas de éxitos mundiales.

Aunque no todo han sido buenas noticias para la artista, pues acaba de protagonizar un enfrentamiento con una conocida revista internacional. Todo ocurrió el pasado 28 de agosto, cuando este medio publicó la portada de su nuevo número que, por sorpresa, está protagonizada por una versión robótica de Billie sin pelo y sin camiseta.

"Este número es diferente pero mantiene viva la esencia de NYLON. Pedimos a los fans que nos contasen historias de tres prodigios digitales que están redefiniendo el futuro de convertirse en los Súperestrellas Adolescentes", explica la revista en su descripción.

Pero esto no ha sido lo más sorprendente de la imagen. El medio la ha publicado sin el permiso de la intérprete de Bad Guy, quien no tardó en expresar su rabia a través de un comentario en la publicación de Instagram. "¿Qué c*ño es esta m*erda? 1. Nylon nunca me informó sobre esta pieza. No sabía que esto estaba ocurriendo ni tampoco nadie de mi equipo. 2. Esto no es ni siquiera una foto real mía. No obtuve ninguna aportación creativa. 3. ¿Vais a hacer una foto mía sin camiseta? ¿No es real? ¿A mis 17 años? ¿Y convertirla en portada? Aunque la foto debería parecer mi versión robótica, no lo he consentido de ninguna de las maneras. 4. Y, ¿me quitáis todo el pelo?", señaló.

No cabe duda de que la creación de esta portada no le ha hecho especial ilusión. De hecho, su comentario generó tal revolución que la misma revista se encargó de editar la descripción de la foto y añadir un texto a modo de aclaración: "Para esta portada, nunca ha habido intención de crear un look que confunde o insulta a Billie Eilish. Crear este avatar solo tuvo la intención de rendir homenaje al impacto de Billie y su trabajo, que además (el avatar) forma parte de una serie de covers que destacan el poder de prodigiosos artistas digitales. Este avatar es una pieza de una creación en 3D elaborada con dedicación hacia sus logros y el efecto positivo que ha tenido sobre millones de personas alrededor del mundo, incluidos nosotros".

Sin embargo, no todos los comentarios recibidos han sido negativos. Cientos de personas han elogiado su trabajo públicamente. "¡¡Lo necesito!!", "Increíble colaboración", "Esto es increíble" son algunos de los mensajes que ha recibido el medio tras la publicación de su nueva portada.

En algo tienen razón, y es en que Billie Eilish se ha convertido en todo un fenómeno global que augura un exitoso futuro para la industria de la música. Su gran hit mundial Bad Guy, no solo casi alcanza los 500 millones de reproducciones, sino que además destrona a Old Town Road de Lil Nas X y Billy Ray Cyrus en el archiconocido ránking de Billboard.

La cuestión aquí es: ¿se trata verdaderamente de un homenaje? Sea como fuere, el medio no ha comunicado intenciones de borrarlo, por lo que aún queda lucha para Billie.