Whitney Houston: número 1 entonces, número 1 ahora

Para entender el éxito de Whitney Houston no es necesario ser una enciclopedia musical. Tan solo basta con echar la vista atrás y escuchar alguna de sus canciones para entender que su voz llegó al mundo para quedarse, y no solo para aportar ritmo y emoción a El Guardaespaldas.

Porque sí, aún habiendo transcurrido siete años de aquel fatídico 11 de febrero en que su alma decidió marchar a otro lugar, Whitney sigue muy presente entre todos nosotros. Su voz, que refleja fielmente el góspel, el soul y el Rythm and blues de los 80 y 90 aún sigue sonando en todos los rincones del planeta, y LOS40 no iba a ser menos.

Whitney se marchó dejando un importante legado. Tanto es así que hoy, 31 de agosto de 2019, se posiciona como candidata a nuestra lista, y no de cualquier forma. Se trata de Higher Love, una canción póstuma que ve la luz junto al nombre de Kygo, el productor que se ha encargado de renovarla y actualizarla.

Pero lo cierto es que la música de la intérprete de I Will Always Love You siempre ha viajado por nuestro ránking. De hecho, podemos presumir de haber adoptado a seis de sus temas como el Número 1, ganándose un importante reconocimiento en nuestra historia.

I'm Your Baby Tonight (Nº 1 en 1990)

Todo comenzó a principios de los 90, literalmente en el primer año. Un 29 de diciembre, en plena sobredosis de polvorones, Houston se posicionaba en lo más alto de nuestra lista con un tema R&B perteneciente a su tercer álbum de estudio que, casualmente, recibe el mismo título.

I'm Your Baby Tonight se convirtió en todo un éxito global, alcanzando el top 10 en diferentes países. Muchos de sus críticos, incluso, referencian su estilo en el videoclip al que sigue Michael Jackson en su canción The Way You Make Me Feel.

All The Man That I Need (Nº 1 en 1991)

Año nuevo, número 1 de Whitney nuevo. En este caso se trata de una balada propia de la Whitney Houston romántica que te invita a crear idílicas imágenes del amor en tu cabeza. Un tesoro musical que también pertenece al disco I'm Your Baby Tonight.

Sin duda, la joya de la canción llega al final, cuando Whitney se rodea de un coro góspel y consigue que, tantos sus voces como la suya propia, penetren en nuestras mentes y se queden a vivir ahí para siempre.

I Will Always Love You (Nº1 en 1993)

Y llegó el cúlmen de su carrera. Pocos son los que pueden negar haber escuchado, al menos, el estribillo de esta canción. Este himno llegó a España, y lo hizo en lo más alto de nuestra lista un 23 de enero de 1993. Si bien es cierto que fue Dolly Parton la que lo lanzó originalmente en 1974, nuestra protagonista grabó su propia versión para la película de El Guardaespaldas.

Poco queda por decir de esta canción que no se sepa. Decenas de artistas se atrevieron a versionarla posteriormente, incrementando el reconocimiento de estos sonidos.

Tal fue su éxito que, un mes después de haber alcanzado lo más alto de la Lista de LOS40, ocupó la segunda posición y amenazándo con volver a hacerse con el oro.

Exhale (Nº1 en 1996)

Si buscabas alguna canción para reproducir durante una romántica escena con esa persona especial, Whitney llegó para salvarte. Exhale supuso una nueva aparición de la artista en la gran pantalla, y lo hizo de la mano de la película Waiting To Exhale en 1995. Un año más tardo, el 3 de febrero de 1996, llegó a nuestro número 1.

Esta balada de R&B habla sobre la madurez que te da el tiempo, así como también la sabiduría de saber dejar ir. "A veces reirás, a veces llorarás. La vida nunca te avisa, los cuándos y porqués. Cuando tienes amigos que te desean lo mejor, encontrarás la clave cuando exhales", dicen algunos de sus versos.

Step By Step (Nº1 en 1997)

Al igual que I Will Always Love You, Whitney tomó la versión original de Step By Step, grabada por Annie Lennox, y creó su propio himno. Aunque en esta ocasión, nuestra protagonista decide emplearla como un crossover manteniendo los coros de la original. Los sonidos del R&B, dance y góspel acaban dando forma a esta nueva versión.

Todo ocurrió en 1996, cuando la cantante nos deleitó con este tema para la película The Preacher's Wife (La mujer del predicador). De nuevo, se trata de una motivadora canción que habla sobre ir "paso a paso" en la vida y así conseguir todo lo que te propongas. Como no podía ser de otra manera, llegó al número 1.

It's No Right But It's Okay (Nº1 en 1999)

La historia quiso que este tema supusiese la última aparición de Whitney Houston en nuestro número 1, al menos antes de habernos dejado. Como no podía ser de otra manera, se trata de una canción de ritmos R&B que habla sobre cómo nos enfrentamos a la infidelidad de nuestro/a amado/a.

It's No Right But It's Okay dio a Houston el premio Grammy a la Mejor Intérprete de R&B en 2000, por lo que guarda un significado muy especial para todos sus seguidores.

Ahora, tal y como mencionábamos en líneas anteriores, Whitney tiene la posibilidad de volver a nuestra lista renovando su repertorio a los sonidos actuales. Unos sonidos que estamos seguros que no tardarán en repetirse en bucle en los auriculares de Ariana Grande o Mariah Carey, dos de nuestras referentes musicales que han homenajeado la legendaria voz de nuestra protagonista en alguna que otra ocasión. De hecho, Mariah puede presumir de haber colaborado con ella en When You Believe allá por 1998.

¿Conseguirá Higher Love entrar en nuestra lista? Y, lo más importante, ¿volverá a repetirse la historia y la escucharemos en lo más alto de nuestro ránking? No hay imposibles y, tal y como ella misma pronuncia, "pasito a pasito" se llega a buen puerto. Eso sí, lo consiga o no, Whitney continuará siendo nuestro Número 1.