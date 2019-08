Maluma ft. Ricky Martin - No Se Me Quita [2019]

Maluma y Ricky Martin forman el tándem perfecto. Tras demostrarlo en Vente Pa' Ca, una canción que se convirtió en un gran éxito, vuelven a unir fuerzas en No Se Me Quita. Los ritmos latinos y una letra en la que nos hablan de una persona de la que se han enamorado perdidamente dan forma al último lanzamiento del colombiano.

El tema pertenece a 11:11, el álbum de Maluma que publicó el pasado 17 de mayo. Hasta hoy no habíamos podido disfrutar del videoclip pero, afortunadamente, la espera ha terminado. No Se Me Quita se convierte en la canción perfecta para aprovechar las últimas semanas del verano.

Un vídeo de lo más colorido y sensual acompaña este hit que no tardará en acumular millones de reproducciones. Inspirado en Los Vigilantes de la Playa, los vemos rodeados de mujeres (y algún hombre) haciendo una perfecta coreografía. Eso sí, esta vez visten de amarillo. Además, Maluma hace lo que todos alguna vez hemos pensado: fingir un desmayo para que un guapo socorrista nos auxilie.

No Se Me Quita se adapta perfectamente al estilo musical de ambos, porque Maluma y Ricky Martin se mueven como pez en el agua en el pop latino. Además, no sabemos si son los colores o la luz pero los artistas salen más guapos que nunca (y ya es difícil).

El videoclip ha sido dirigido por Nuno Gomes, fiel realizador de Maluma, con el que ya ha trabajado en otros éxitos como HP.