Aún quedan días de verano: Frases de canciones que podéis usar en vuestras stories de septiembre

Septiembre ya está aquí, y con él, retornos, nuevos lugares que inaugurar, conciertos, gente interesante por descubrir, aventuras y retos durante un otoño que promete. La gente se reencuentra y se reinventa cuando empieza este mes, un mes con vocación de comienzo (y de promesas por incumplir, como si de Año Nuevo se tratara).

Pero también es el momento favorito para otros tantos que pillan ahora su época de vacaciones. Por eso hemos combinado algunas letras de canciones que podéis usar en vuestras stories de Instagram tanto si os encontráis en una situación como en la otra.

PARA LOS SUERTUDOS QUE PILLÁIS AHORA VUESTROS DÍAS DE DESCANSO

Es verano, de Los Ronaldos. "Es verano, es verano aquí, los días son todos iguales cuando es verano aquí."

Playa, de Varry Brava. "Por qué anoche preguntaste per me, si tú ya no me puedes ni ver y sabes que yo estaba en la playa."

Años 80, de Piratas. "No te echaré de menos en septiembre, verano muerto, veré a las chicas pasar, será como aquella canción de los años ochenta, seré como el tipo que algún día fui"

Hace calor, de Kiko Veneno. "Hace calor en la cafetera, hace calor debajo de la higuera, hace calor, pregúntale a quién quieras, pregúntalo"

Septiembre es aún verano, de Airbag. "La heladería no ha cerrado, aún aguanta el bronceado, diles que esto no se ha terminado."

Escuela de calor, de Radio Futura. "Arde la calle al sol de poniente, hay tribus ocultas cerca del río esperando que caiga la noche. Hace falta valor, hace falta valor, ven a la escuela de calor."

PARA LOS QUE REGRESÁIS A LA RUTINA

El bello verano, de Family. "Tengo ganas de fiesta, de que acabe el invierno, de volver a nadar en el mar, de soñar el verano en el que fuimos novios y poderle cambiar el final"

Septiembre, de Los Enemigos. "Ya es septiembre y yo no voy a estar, en septiembre. En septiembre no pienso vendimiar, en septiembre, septiembre, septiembre,septiembre, septiembre, septiembre..."

Verano Fatal, de Nacho Vegas y Christina Rosenvinge. "Que a una primavera en calma siempre le sucederá un verano fatal".

Odio el verano, de Los Vegetales. "Si hay algo que odie más que el verano, ese algo eres tú"

Amor de verano, del Dúo Dinámico. "El final del verano llegó, y tú partirá. Yo no sé hasta cuándo este amor recordarás."

Nube de verano, de Marta Sánchez. "Si todo va peor que mal, haz como yo, y piensa que el dolor es una nube de verano que todo es según lo quieras ver y sale bien tarde o temprano"

Días de verano, de Amaral. "No quedan días de verano, el viento se los llevó. Un cielo de nubes negras cubría el último adiós."

El fin del verano, de Danza Invisible. "Pero el fin del verano es triste, aún cuando sabemos que todo es un ciclo y llegará el día en que sudando desearemos otra vez el frío enero"

La Playa, de Los Planetas. "El verano que estuviste en la playa y yo estaba solo en casa sin saber lo que pasaba y no me llamaste ni una sola vez"

Septiembre, de Luna Ki. "¡Qué felicidad, qué felicidad y la puedo tocar ya! Final del verano, pero qué más da, algo cambiará cuando empiece septiembre"

Calor, de Concha Velasco. "Qué calor en la ciudad, qué calor, qué calor, es imposible de aguantar, qué calor, qué calor, la ropa llega a molestar, qué calor, qué calor, qué lindo debe estar el mar, qué calor, qué calor..."

En verano, Ornitofilia, de Carolina Durante. "Solíamos bailar por el paseo marítimo, solíamos pasear con las olas, solían gustarme cuando estaba contigo, cuando estaba contigo, las putas gaviotas, solían gustarme cuando estaba contigo, cuando estaba contigo, hasta las putas gaviotas."

Y también, si acabas de incorporarte a clase o al trabajo: Canciones para despedirse de las vacaciones (sin mirar atrás).