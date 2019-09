Virginia Maestro sobre su nuevo disco: “Del Sur es un renacer personal y profesional”

‘In my life’ (The Beatles): es la primera canción que recuerdo haber escuchado de ellos. The Beatles marcaron mi vida y son los culpables de que yo me pusiera a tocar la guitarra siendo niña. Es un temazo.

'Funny how time slips away’ (Al Green): uno de mis cantantes de soul favoritos; cuando tenía 17 años me regalaron el cedé y ese verano, de los 17 a los 18, lo escuché muchísimo; ésta era mi canción favorita.

Piece of my heart (Janis Joplin): la primera canción que aprendí a cantar y tocar con la guitarra; además, la incluí en el repertorio de mis primeros grupos de versiones.

I’d rather go blind (Etta James): una de mis cantantes favoritas de siempre. Recuerdo haber escuchado ‘I just wanna make love to you’ en un anuncio de Coca Cola. Hice un homenaje a Etta en el club Bogui Jazz de Madrid hace unos años.

‘All I have to do is dream’ (The Everly Brothers): son el dueto que más escuché en mi niñez y una de mis influencias más tempranas. Para mi es uno de los referentes más potentes de dúos de pop a 2 voces. Por cierto, también tenían un tema que aparecía en un anuncio de Coca Cola (‘Things go better with Coke’).

‘Only the lonely’ (Roy Orbison): la escuchaba mucho de niña gracias a mis padres, que tenían el vinilo en casa y lo poníamos mucho. Me encantaban los coros de este tema.

‘Bridge over troubled water’(Eva Cassidy): este tema me traspasa. Ella fue un poco mi hada madrina en Operación Triunfo, la artista que más escuchaba allí… me evadía, era mi momento de calma, me daba mucha paz. Esta versión la prefiero a la original, de Simon & Garfunkel.

‘Dear someone’ (Gillian Welch): me la descubrió Bernardo Calvo (productor de Blue Bird) cuando estábamos grabando el tema ‘On and on’; nos sirvió de referencia para la producción del mismo.

‘Ashes’ (Lindi Ortega): es una artista íntimamente relacionada con ‘Del Sur’ porque Colin también ha sido su productor y ha tocado con ella. Siempre me ha gustado y es la culpable de que yo le descubriera. La historia es parecida, Colin la escuchó y la llamó para trabajar juntos.

‘In my time of dying’ (The Be Good Tanyas): versión de Bob Dylan de una banda de chicas que hacen Americana minimalista y una de las referencias que le di a Colin también para ‘Del Sur’.