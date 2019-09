Katy Perry - Small Talk [2019]

Katy Perry estrenaba el pasado viernes 30 de agosto el videoclip de su nueva canción, Small Talk. En este trabajo audiovisual, la cantante y compositora californiana vuelve a enfundarse su particular traje de humor para parodiar esa América de perfección, superficialidad, concursos de belleza y amor idílico.

Para la realización de este vídeo lleno de colores pastel y fantasía, Katy Perry ha contado con la joven fotógrafa y directora Tanu Muino.

En el videoclip, Perry da vida a una joven excéntrica y obsesionada con la perfección y los premios, que lleva a su adorable perrita Nugget a un concurso de belleza canina. Y es precisamente a través de este certamen donde termina encontrando el amor.

Como ya ocurrió con su predecesor: el tema Never Really Over, este Small Talk no es un single que vaya a formar parte de un próximo disco. Al menos de momento.