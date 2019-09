Pelayo Díaz se desnuda para reivindicar que debemos amar nuestro cuerpo

Estamos en la era del body positive, del aceptarse a uno mismo y de no dejarse llevar por los cánones de una belleza standard. Y Pelayo Díaz se ha sumado a esta reivindicación publicando una foto suya en la playa, durante sus vacaciones en Formentera, en la que podemos verle de espaldas completamente desnudo.

“Dejemos de ser tan duros con nosotros mismos. Dejemos de ser tan crueles con nuestros propios cuerpos y con los de los demás”, empieza diciendo. Claro, que, visto lo visto, él no debe tener muchos problemas con el suyo que parece esculpido por el propio Miguel Ángel.

“Ama tu cuerpo, valóralo, trátalo bien! Es tuyo y es el único que tendrás para el resto de tu vida! Da igual la talla, el género o el color. Da igual cuántas arrugas, músculos o estrías tengas, ese es tu cuerpo y es perfecto tal cual es, así que, cuídalo. Dale amor y no dejes que nadie nunca te avergüence juzgue por él”, sigue alegando en su discurso de libertad.

“Respeta, se feliz, disfruta y, lo más importante, se libre!”, termina diciendo. Pero claro, ya se sabe que cuando uno expone su filosofía de vida con esa rotundidad se expone a las críticas y las ha tenido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pelayo Díaz (@princepelayo) el 2 Sep, 2019 a las 6:01 PDT

No todos entienden su discurso con el cuerpo que tiene. Uno de sus seguidores lo decía bien clarito: “Amo que se monte ese discursito de self-love impostado y TODO su Instagram sea una celebración de la belleza hegemónica y los cuerpos esculturales. Cariño, todo ok con la frivolidad, pero no vengas con esa perorata innecesaria de amo mi cuerpo tal y como si todo lo que tienes para mostrar es un puto culo tonificado, que acá hay personas que tenemos complejos reales con nuestros cuerpos...”.

Claro que no todos se lo tomaban así. Algunos, como Paco León, tiraban de sarcasmo: “Depravación!! Asco!! Libertinaje!!”. “Tu culo es una maravilla y tu discurso todavía más”, le comentaba su amiga Marta Torné con la que pasó tantas horas en el plató de Cámbiame.