It Capítulo 2 llega dos años después de la primera entrega que volvía a retomar la historia de la famosa novela de Stephen King y del icónico payaso Pennywise que a más de uno le produjo fobia por esos otrara alegres y felices personajes de la imaginería popular. Una novela que ya tuvo una adaptación para televisión que adquirió el estatus de obra de culto.

La primera parte de la historia – que ya en la novela se divide en dos – recaudó 700 millones de dólares, una cantidad inmensa para una película de género. La historia del club de los perdedores en su versión infantil arrasó en taquilla y es por ello que una segunda parte veintisiete años después tenía que llegar.

Ahora los niños ya son cuarentones y la vida no los ha tratado a todos por igual. Es más, ni siquiera han querido mantenerse en contacto debido a lo traumático de los eventos que vivieron en Derry en su más tierna infancia. Ahora, la vuelta del mal al pueblo los hace volver a unirse para intentar acabar con él.

Ya hemos visto It Capítulo 2 y esto es lo que nos ha parecido

Jessica Chastain, James McAvoy, Bill Hader, Isaiah Mustafa, Andy Uris, James Ransone y Jay Ryan encarnan a la pandilla adulta y ahora tienen que enfrentarse con miedos mucho más arraigados que los que un niño puede tener. Y no solo eso, muchas de las situaciones acontecidas en la primera entrega volverá para atormentarles. Ya se nos enseñó en It (2017) que el mal nunca descansa y tiene muy mala baba.

La nueva pandilla adulta no es enteramente de perdedores, pero sí da a entender que no todos los chavales que huyeron de Derry (a excepción de uno) no lo han tenido tan fácil debido a o casualmente por lo que sufrieran hace casi tres décadas entre globos rojos y risas endiabladas.

La pandilla funciona, la cobardía, el miedo y el horror de enfrentarse a cosas olvidadas cuando te aproximas a los cuarenta, también. Al igual que los niños de la primera It fueron perfectamente escogidos, los mayores también lo han sido aunque muchos dudaran en un primer momento de que nombres como Chastain o McAvoy fueran a encajar en esta historia. Andy Muschietti vuelve a brillar como director del género terrorífico.

Eso sí, el factor sorpresa de la primera de las entregas queda un poco diluido. El susto ya no es tal, el miedo en esta ocasión pasa a ser una cosa más profunda, más oscura y mucho más siniestra. A fin de cuentas el miedo de un niño siempre suele ser mucho más primario y así lo era el terror de la anterior película.

It Capítulo 2 nos vuelve a poner frente a frente con un tema ya tratado en muchas películas: el paso a la vida madura. Eso sí, esta vez con la mala leche que solo un Pennywise encarnado por Bill Skarsgard le puede imprimir.

It Capítulo 2 se estrena el 6 de septiembre.