13 temazos con letras deslenguadas, cínicas e inclasificables

Los Ganglios se han separado con un escueto comunicado en las redes sociales. "Si algo te estremece pones OMG", pero, tras esta despedida, hemos decidido recuperar a otras formaciones que mezclan humor y música y sucumbimos ante las letras más divertidas y pegadizas, sin prejuicios y con descaro. Porque si lo que les gusta del verano a Papá Topo es poder comer helado, a nosotros repasar estos temazos en estado "de gracia".

L-KAN. Los primeros a reivindicar son estos visionarios, que ya en 2017 sacaron el single Marie Kondo y diez años antes, en 2007, se adelantaron a los filtros de Instagram en el videoclip de Todo lo que no. Nos quedamos con la fabulosa Humor Idiota, de su disco Cosas que miden poco (2.000). "Hey, radiola, llévame a Fuengirola!"

CHICO Y CHICA. Turno para Chico y Chica, dúo electrónico y bailable, en la frontera de lo que se llamó el tontipop, pero con estilo propio, como tenían que hacer. "Tú lo que tienes que hacer es prepararte y salir con gente moderna y bailar en una discoteca".

LOS KOPLOWITZ. Junto a Las Chillers, lanzaron esta tremebunda versión del clásico de Chiquetete, que se merece toda vuestra atención como versión súper top.

ASTRUD. Cuando Astrud cantaba aquello de "Hay un hombre en España que lo hace todo" podrían referirse a Genís Segarra, que también forma parte de Hidrogenesse. Aparte de cantar las hazañas de "ese hombre", tienen joyas inclasificables repartidas por su discografía, como ésta. "¿Cuántas cepas de la gripe española o de carbunclo oh oh empapando fotos de Natalia, de Operación Triunfo? ¿Cuántas?"

HIDROGENESSE (gracias de nuevo, Austrohúngaro), y sus puñaladas de ingeniosa melancolía. Cuando suena Disfraz de tigre, son inevitable los coros de "Máquina, piedra, planta, animalito... "

LOS PUNSETES. La puesta en escena en los conciertos de Ariadna Paniagua, la cantante de Los Punsetes, es nivel autómata. También son poseedores de muchas de las letras actuales más ocurrentes. Quién no ha pensado de repente... "Que le den por culo a tus amigos, pasa de ellos y ven conmigo, tu trabajo me toca las pelotas, conmigo ya tienes de sobra"

MONTERROSA. El rompepistas Fauna de Rocío Saiz y Esnórquel DJ habla sobre el miedo de llegar a casa sana y salva y de los peligros que acechan en ese camino que nos canta uno de los dúos revelación del año.

PUTILATEX. Su canción más mítica es Mira una moderna, pero si buceáis, encontraréis nuevos surrealismos favoritos, como Pornoclash. "Te has enrollado en plan lesbiana con Madonna, Felix Da Housecat te mezcló el vídeo de tu boda".

LADILLA RUSA. En toda verbena que se precie debe sonar este temazo de Ladilla Rusa junto a Los Ganglios y Joan Colomo. Pero no queda todo ahí, porque su disco Estado de Malestar está repleto de hits como Bebo (de mal en peor) o Atrás.

MANOS DE TOPO. Un grupo que es capaz de titular su segundo disco El Primero Era Mejor, con un cantante, Miguel Ángel Blanca, cuya voz puede A- llegar a ponerte de lo más nervioso o B- querer oírla en off en el biopic de tu vida, y con unas letras que son una pasada.

OJETE CALOR. Los definen como subnorpop, pero es bien cierto que el tándem que forman Aníbal Gómez y Carlos Areces tienen en su haber ya Mocatriz, Cuidado con el cyborg, 0´60 y bastantes más perlitas demoledoras y siempre tarareadas como para hacer un greatest hits y que no sobre ninguna. Como sucede en sus conciertos.

GLAMOUR TO KILL. Luis Miguélez, que militó en Alaska y Dinarama y fue habitual compañero de proyectos de McNamara, ha tenido una trayectoria grandiosa de la que rescatamos este temazo.

Y si alguien se merece bonus track es él.

Cómo no va a estar en esta revisión el tema de Luis Miguélez con Paranoika Gonsáles, Anoche me hinché. "Joder tía, yo ya no sé para qué salgo a la disco, ni para qué salgo los fines de semana, si me tiro todo el fin de semana metida en el cuarto de baño, para eso me quedo en casa"