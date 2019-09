10 trucos musicales para sobrellevar el síndrome postvacacional

El síndrome postvacacional se define como “el estado que se produce en el trabajador al fracasar el proceso de adaptación entre un periodo de vacaciones y de ocio con la vuelta a la vida activa, produciendo molestias que nos hacen responder a nuestras actividades rutinarias con un menor rendimiento”. O por lo menos eso es lo que dice la Wikipedia.

El caso es que hemos comenzado septiembre, empezamos a sentir fresquito por las mañanas y muchos han puesto fin a sus vacaciones y han vuelto a la rutina. Eso, al que más o al que menos, le cuesta y cada uno lo sobrelleva como puede.

Si eres de los que no logra superar esa adaptación, presta atención porque hemos recogido 10 trucos musicales para intentar acabar con ese estado semidepresivo. Porque nos guste o no, tenemos que pasar por este momento y mejor llevarlo de la mejor manera posible. Aquí van nuestras propuestas.

#1.DESPIERTA POR LAS MAÑANAS

En este estado de bajón no hay nada como empezar el día con buen pie, o mejor dicho, con la música adecuada que te ponga una sonrisa en la cara que puedas mantener unas cuantas horas. Una buena idea sería engancharte a Anda Ya! que son risas aseguradas pero si no tienes el tiempo suficiente, te propongo una canción.

Se llama Let it be me y ha juntado, una vez más, a Steve Aoki con Backstreet Boys. Es imposible que no te contagias de su buen rollo.

#2. DECORA TU HABITACIÓN O CARPETA

Si eres estudiante seguro que estás a punto de comenzar nuevo curso y ya estás preparando mochila o carpeta. Aprovecha para buscar fotos de tus artistas favoritos, recórtalas y móntate el collage más espectacular que se te ocurra. Por un lado, te alegrarás la vista con tus ídolos y, por otro, podrás presumir de creatividad cuando vuelvas a reencontrarte con tus colegas. Vamos, que eso le pone de buen humor a cualquiera.

Y si no tienes carpeta, seguro que tienes habitación y alguna pared pendiente de decorar. Tu artista favorito está pidiendo a gritos que le hagas un hueco.

#3. COMPRA TU ENTRADA PARA EL EVENTO DEL AÑO

Si todavía no lo has hecho, otra buena opción es comprarte una entrada para LOS40 Music Awards. Son el próximo 8 de noviembre y aunque todavía no puedo confirmarte ningún artista (es el secreto mejor guardado) sí puedo asegurarte que será una auténtica fiesta. Todavía queda alguna y tenerla en tus manos puede darte un buen subidón y hacer que el tiempo pase más rápido. Si además, convences a tus amigos para seguir tus pasos, tendréis un planazo que os animará a todos.

#4. ATENCIÓN: ¡NOMINADOS!

Y ya que hablamos de premios, otro truco que te puede animar un poco estos días de vuelta a la rutina puede ser la lista de los nominados para los premios. Tú puedes votar en alguna de las categorías y tener esa responsabilidad te puede cargar las pilas. Mantente atento porque esa lista está a punto de desvelarse. ¿Tienes ya un favorito?

#5. ESCUCHA EL DISCO

Siempre se ha dicho y está más que demostrado que la música puede influir en el estado de ánimo, así que, si estás plof, será mejor que escojas algo positivo y buen rollero. Te propongo Lover, lo nuevo de Taylor Swift que ha abandonado la etapa oscura de Reputation y ha vuelto a llenar nuestra vida de color, arco iris y unicornios.

Y si prefieres algo nacional, espérate unos días porque la semana que viene Miki Núñez publica su álbum debut y tras su paso por Eurovisión y el lanzamiento de su primer single, ha demostrado que es único para ponernos en pie y contagiarnos su positividad.

#6. CONOCE SU HISTORIA

Aunque pueda parecerte mentira y vayas a poner el grito en el cielo con lo que voy a proponerte a continuación…piénsatelo dos veces porque puede que las cosas no son como las imaginas. ¡Coge un libro!

Hay muchas opciones pero una buena podría ser En tu fiesta me colé, que ya, de por sí el título es de lo más sugerente, no sólo porque nos traslada a esos momentos de diversión sino porque nos remite a Mecano y repasar su historia siempre tiene su punto. Si además, es con un libro ilustrado, mejor que mejor, que se hará más ligero. Te aseguro que vas a pasar un buen rato.

#7. ENGÁNCHATE AL PODCAST

Si eres de los que presumen de estar siempre al día de las novedades musicales pero te has desconectado estas vacaciones, seguro que te ayuda a sentirte mejor volver a reconectar con la actualidad y el podcast es una buena opción.

Cualquiera de los que nos recomendó nuestra compañera Selene Moral, es una buena opción, pero tal vez, para que no se te pase ninguna novedad, podrías escuchar All Songs Considered de la National Public Radio estadounidense que dura entre 25 y 40 minutos y no deja escapar ninguna novedad internacional. Además, no solo te pondrás al día sino que irás por delante porque ya se sabe que lo que triunfa en Estados Unidos acaba sonando en medio mundo. Lo tienes disponible en iTunes y en el sitio oficial de NPR.

#8. BUSCA EN NETFLIX

Netflix siempre es una buena opción y entre serie y serie o película y película, te recomiendo que te pases por la sección documentales que hay algunos musicales que te harán pasar un buen rato. Puedes pararte en Look Mom I can fly, que recoge los dos últimos años de Travis Scott que, al margen de que te guste su música o no, es la pareja de Kylie Jenner y padre de su hija y eso ya despierta nuestra curiosidad sobre cómo es su vida.

Si prefieres algo más de la tierra y la nostalgia siempre te ha puesto de buen humor, no dejes de ver el documental sobre Parchís. Verás cómo han cambiado los tiempos.

#9. DE CONCIERTO

Sin duda, irte de concierto es un plan que pone de buen humor sí o sí. Hay muchas opciones y tú sabrás cuál es la adecuada para subirte el ánimo pero si andas perdido, te puede recomendar la gira de Melendi que tiene varias fechas en estas semanas por nuestro país.

El asturiano es experto en contagiar buen rollo y no requiere más que ganas de pasarlo bien.

#10. ANTES DE ACOSTARTE

Y si empezaba aconsejándote que te pusieras una canción potente para arrancar el día, te recomiendo que te vayas a la cama con las mismas. Una que te puede hacer dormir con la sonrisa puesta es Bonita, de Juanes y Sebastián Yatra. Nada como el piropazo de un vallenato para venirte arriba.

Sólo espera que si te animas a probar alguno de estos trucos logres acabar con este síndrome postvacacional que no nos gusta nada. ¡Arriba esos ánimos que lo que queda de año está lleno de grandes sorpresas!