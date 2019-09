Carlos Right - Perdóname [2019]

Carlos Right fue el primero de su edición en sacar un disco completo. Con Se Te Nota como single debut -que interpretó en OT ya que fue una de las candidatas a representarnos en Eurovisión-, sus fans han esperado como agua de mayo un segundo videoclip, que por fin se ha materializado con Perdóname.

Alejado del tono latino que tiene el disco completo, este tema es una balada sencilla con el que le canta a un amor -casi- perdido. Así, solo nos muestra voz y piano, en un resultado que emocionará a más de uno.

El vídeo, precisamente, Right no ha querido ir mucho más allá, porque en Perdóname prima el mensaje. Sentado al piano, Right recorta escenas para hacer algo íntimo en el que su canto al arrepentimiento llegue directo al corazón. Una prueba más del trabajo constante que ha estado haciendo por labrar una carrera original desde que salió de la Academia, del cual se muestra muy orgulloso.

Y es que, aunque simple, Perdonáme está cargado de mensajes. Ya sea cantando frente al espejo o bajo la lluvia, los fans han disfrutado del nuevo vídeo, aunque hay un detalle que no han pasado desapercibido.

Y es que los planos dejan ver la imagen de una chica desconocida a la que el ex-triunfito le canta. ¿Desconocida? Ni de lejos. Se trata nada más y nada menos que Julia Medina, su compañera de Operación Triunfo 2018, a la que muchos apenas han podido reconocer por apenas mostrar su cara en escena.

Gracias a sus stories en redes sociales, los fans pudieron ver como la artista acudió al rodaje del videoclip para luego preotagonizar un vídeo muy tierno con el que confirmaban tímidamente su relación. Ahora, la sorpresa de los fans ha sido mayúscula al verla en el videoclip, pues hasta ahora Julia sólo había ido al set a, supuestamente, acompañarle.

Right demuestra su versatibilidad con este cambio de registro -cosa que ya pasó con nota en la Academia- y regala a sus fans nueva música y una bonita prueba del momento en el que su vida está ahora mismo.