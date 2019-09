Sam Levinson: “El momento en el que Euphoria se vuelva predecible será aburrida y la guardaré en un cajón”

Sam Levinson se dio a conocer al gran público – a ese público ávido de nuevas propuestas en el mundo audiovisual- gracias a una película que rompió los esquemas de la rígida moral estadounidense a finales de 2017. Bajo el título de Nación Salvaje, Levinson proponía una realidad oscura conde las armas, los juicios de valor y la violencia extrema llegaban a un pueblo que recreaba su propia caza de brujas a lo Salem en el siglo XXI.

No extrañó, entonces, que fuera él quien se pusiera detrás de uno de los proyectos en el mundo de las series más arriesgado y políticamente incorrecto de los últimos años, Euphoria. Una ficción que no lo es tanto – el propio director reconocerá haber plasmado en ella parte de sus demonios – que nos muestra a una juventud perdida e inmersa en un mundo tomado por la omnipresencia de internet y las redes sociales, la ansiedad que estas provocan y las vías de escape que muchos deciden tomar escenificada aquí por el sexo desaforado, el consumo de drogas o la violencia extrema.

Zendaya encabeza un reparto en el que también están Maude Apatow, Jacob Elordi, Hunter Schafer o Barbie Ferreira entre muchos otros. Todos ellos parte de una nueva aristocracia joven en Hollywood que encuentra en las series a la cantera que, de otro modo, hubiera tenido que pasar por un cine que cada vez se preocupa menos, precisamente, de la adolescencia. Todos ellos se han convertido en megaestrellas, ocupan portadas de revistas y tienen millones de seguidores en las redes sociales.

Cuando a Sam Levinson le ofrecieron llevar a la pantalla una adaptación de esa Euphoria que ya era una serie israelí bajo los mismos preceptos (y que ha quedado completamente opacada por el éxito de esta versión estadounidense) poco se podía imaginar hasta donde iba a llegar. La serie rompía récords de visualizaciones dentro de la misma plataforma en la que se emite (y eso es algo a tener en cuenta cuando hablamos de la casa de Juego de Tronos). Ahora que HBO ya ha confirmado una segunda temporada de esta ficción hablamos vía telefónica con él y esto fue todo lo que nos contó.

P: Sam, Euphoria es de algún modo autobiográfica

R: Si, de alguna manera.

P: ¿Y cómo ha sido escribir una serie desde un lugar personal tan íntimo?

R: Es excitante en cierto modo, pero también es una manera de sacar afuera todas esas experiencias, todas esas dificultades. La adicción, la ansiedad, un montón de cosas con las que yo mismo he tenido que luchar. Ser capaz de sacarlas y dárselas a los personajes y hacerlas suyas es algo en cierta manera bonito.

P: ¿Por qué te decides a darle a Zendaya el personaje principal, alguien que es en cierta manera tú, Rue?

Si, bueno, no es un cien por cien yo aunque sí que compartimos algunas cosas ese personaje y yo. Antes de lanzarme a escribir la serie construí una especie de resumen que se presentó a HBO con el elenco, la iluminación e ideas para el show y tuve un instinto con ella como actriz, pero en ese momento no pensé ni que fuera a aceptar hacerlo. En el momento en el que aceptó hacerlo nos sentamos y tuve la oportunidad de conocerla un poco mejor y me di cuenta de que iba a tomar este personaje y a llevarlo a un nivel completamente diferente, algo mucho más lejano de lo que yo jamás podría haber imaginado. Era difícil desde el punto de vista de como ella se sentía y tuvimos un montón de conversaciones porque es muy difícil que tú te preocupes por ella y eso es algo muy complicado de conseguir. El que una actriz de vida a alguien que es una adicta y es muy complicado conseguir que empatizara con ella.

R: Tu anterior película, Nación Salvaje, y Euphoria están ambientadas en los años de la adolescencia de los protagonistas, ¿qué hace para ti ese momento de la vida tan atractivo?

R: Creo que tiene que ver con que cuando yo era un adolescente las cosas con las que tuve que bregar, las emociones que tuve que manejar son todavía fácilmente accesibles para mí, pero también soy padre ahora, tengo un niño, así que creo y me es imposible no pensar en que mi hijo va a pasar por todos esos años en algún momento y van a resultar difíciles e intensos. Eso me obliga en cierta manera a reflexionar sobre ello, los retos y los bandazos emocionales de esos momentos, esa sensación de que todo es a vida o muerte. De todos modos yo si veo grandes diferencias entre Nación Salvaje y Euforia en cuanto al tono y el sentido individual de cada una, pero sí que las dos intentan comprender lo que supone tener esa edad .

P: Los fans de Euphoria a mi alrededor son personas treintañeras con una mente abierta y en ningún caso adolescentes. La serie no es adecuada para gente tan joven y no sé a qué tipo de audiencia tenías en mente cuando la escribiste

R: El tipo de público que siempre tuve en la cabeza fue un público muy amplio. En ningún momento consideré que estuviera escribiendo especificamente para adolescentes. Quería dejar constancia de que Euphoria es una serie con unos personajes muy característicos y los retos a los que se enfrentan son muy específicos, pero sus emociones son universales. Es honesto emocionalmente y eso abarca a muchísima gente.

P: He leído que trabajaste mano a mano con Hunter Schafer en el desarrollo del personaje de Jules, ¿qué me puedes contar de esa experiencia?

R: Escribí los cuatro primeros guiones cuando todavía no habíamos escogido a Hunter para el papel. Cuando pasó las audiciones me senté con ella y pasamos horas y horas hablando simplemente sobre la vida y sobre nuestra perspectiva sobre nuestras experiencias personales. Al final también sobre a donde iba el personaje porque mucha de la historia que tiene detrás Jules es muy profunda y personal a lo largo de toda su vida así que hacia donde iba era algo que no podíamos saber. En muchos momentos también los personajes y los actores como individuos se solapan y así se consigue que sean más dueños de ellos y que el resultado sea más auténtico en la actuación. Al mismo tiempo los actores son más delicados con sus papeles y también comparten más porque ya es parte de ellos. Fue en un momento en una cena con Hunter en la que me di cuenta de que las posibilidades con el personaje de Jules resultaban infinitas y tan extraordinarias que no veía el momento de llegar a casa y ponerme a escribir.

P: Aparte de Jules también escribiste el papel de Bex para Nación Salvaje que interpretó Hari Nef, otra actriz transgénero, ¿de dónde surge este compromiso tuyo con este grupo social a menudo ninguneado en las películas?

R: No es que tenga un compromiso político de ninguna manera con esto, pero sí me preocupo por seres humanos y me preocupo por algunas experiencias. Quiero llevar a la pantalla y retratar todas esas experiencias en la pantalla de una manera auténtica. De alguna manera también ahondo en problemas y episodios de mi propia vida y entiendo quien soy yo y que me formó como lo que soy cuando era más joven. Me sentí muy afortunado de trabajar con Hari porque es jodidamente brillante y creo que no puedo pensar nada que como individuo o actriz no sea capaz de conseguir. Me gustaría llegar a verla como Wonder Woman. Ella puede hacerlo, ella es muy talentosa. Estoy muy agradecido de poder trabajar con gente tan extraordinaria.

P: De cara a la segunda temporada de Euphoria que ya se ha confirmado, ¿te quedarás con el mismo grupo de actores con el que has trabajado? ¿Qué otros temas peliagudos te gustaría tratar en los próximos episodios?

R: Sí, sí, nos quedaremos con el mismo elenco que hemos utilizado. Y de lo que vamos a tratar todavía está por descubrir porque estoy en el medio del proceso de escritura así que podemos decir que cualquier cosa puede pasar. Lo impredecible de esta serie es lo que la hace emocionante para mí. El momento en el que Euphoria se vuelva predecible en su forma, en su rodaje o en su historia, se pueda predecir o categorizar lo meteré en una caja porque se habrá vuelto aburrida. No tengo ni idea, de verdad, de qué es lo que va a pasar a continuación.

