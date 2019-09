40 cosas que no sabías de Playacoco, por Playacoco

1. Nombres completos.

Faeh: Rafael Moreno

Molina: Rafael Molina

2. Años y ciudad de nacimiento.

Faeh: 33 años, natural de Málaga, pero canario desde que comencé a caminar, por tanto gran canario.

Molina: 32 años, natural de Gran Canaria, Islas Canarias.

3. ¿Cuál es la primera canción que cantasteis?

Como Playacoco, la primera canción que cantamos fue nuestro primer single por aquel entonces titulado Tu medio aguacate.

4. ¿Cuál es el momento más bonito que os ha dado la música?

Hay dos momentos que han marcado un antes y un después. El primero tener el orgullo de haber compuesto una canción para la asociación de niños con Cáncer Infantil Pequeño Valiente. Fue una experiencia maravillosa e irrepetible el haber acompañado a las familias, a los menores a nuestro estudio de grabación, rodar un videoclip dentro del hospital, en resumen, algo que quedará de por vida en nuestras retinas y en la memoria de estos luchadores. Por otro lado, la satisfacción y subidón que supone haber tocado para más de 15.000 personas en el Isla Bonita Fest en La Palma, y escucharlos cantar nuestro single Loco de Amor.

5. La canción que os hubiese gustado componer.

Imagine, de John Lennon.

6. Un género musical que nunca tocaríais.

Es difícil responder porque hemos hecho de todo y componemos prácticamente todos los géneros, pero si tuviéramos que decir uno, el “Techno”.

7. Un artista y una artista favoritos.

Farruko, y de mujer podríamos decir Natti Natasha en estos momentos. Hay tantas.

8. La música que escuchabais en casa de pequeños.

Faeh: Desde chiquitito en casa he escuchado mucho a artistas como Jimmy Hendrix, Toto, Led Zeppelin, The Beatles. Ya de adolescente me encantaba Blink 182, el pop nacional e internacional, en especial Justin Bieber y hip hop en español, hablando en plata y violadores del verso, etc.

Molina: En casa de pequeño Folklore, Pop en español y Rock. De adolescente, mucho hip hop en español, violadores del verso, El Chojín, entre otros me gustaba mucho.

9. Una canción con la que estéis obsesionados ahora.

Delincuente de Farruko y Anuel.

10. La que odiéis escuchar ahora mismo

Odiar como tal ninguna, pero si tenemos especial amor odio a la canción de Calma de Pedro Capó, pues nos encanta, la amamos e incluso la tocamos en nuestros conciertos, pero no podemos escucharla más. Hemos llegado al límite, como nos ocurrió con Despacito.

11. Una canción vuestra que no os guste.

El sol y La Luna, antes estaba en nuestro canal, pero la quitamos, jaja. No nos representa..

12. El momento en que supisteis que queríais dedicaros a la música.

Faeh: Desde que tuve una guitarra en mis brazos y empecé a tocar los primeros acordes, siempre me imaginaba haciendo lo que hago.

Molina: Desde los 11 años y cuando me subí a un escenario por primera vez, sin palabras ese recuerdo, es donde más me gusta estar desde entonces.

13. El músico que está en vuestra agenda de contactos.

Se nos hace difícil, pues tenemos muchos amigos músicos, pero si tuviéramos que decir y que hemos llamado sin querer alguna que otra noche, nuestro paisano Danny Romero.

14. Alguna anécdota con otro/a artista.

Que no se puedan contar varias jajajaja. Apta para todos los públicos podemos decir que uno de los temas que está en nuestro próximo single lo compusimos en un directo compartido de Instagram con nuestra queridísima amiga Rosa López.

15. Si no fueseis cantante, seríais…

En este caso además de cantante desarrollamos otras profesiones que nos han permitido subsistir e invertir en nuestro sueño. En este caso Faeh es educador y psicopedagogo de un centro de menores en riesgo, y Molina propietario de una finca de plátanos ecológicos.

16. Una serie que os haya enganchado hasta ver 5 capítulos seguidos.

Faeh: La Casa de Papel hace que no duerma.

Molina: Nicky Jam el Ganador.

17. Un hobby o un deporte favorito.

Ambos somos amantes del surf y el bodyboard.

18. Una palabra que defina a vuestros seguidores españoles.

Locos de amor como nosotros.

19. La red social que más os engancha.

Instagram.

20. La red social que más pereza os da.

Twitter.

21. Algo que NO soportáis, que os pone enfermos.

La homofobia y el maltrato animal.

22. Una frase que repitáis mucho.

Sueña alto, vuela lejos.

23. Algo sobre vosotros que muy poca gente sabe.

Nuestras profesiones ocultas, Educador y Agricultor.

24. La persona con la que más mensajes en WhatsApp habéis compartido.

Entre nosotros, creo que estamos en más de 50 grupos para mil cosas distintas de Playacoco.

25. Una película (o varias) que os defina.

En busca de la felicidad es una que nos encanta, el esfuerzo y ganas de superación a pesar de las adversidades, nunca nos rendimos.

26. Algo que se os da FATAL.

Faeh: Madrugar.

Molina: Bailar.

27. Algo (o alguien) con lo que estéis obsesionados.

Faeh: allá donde voy me encanta recibir masajes, cuando viajamos busco algún centro de masajes y disfruto.

Molina: YouTube y vídeos sin sentido.

28. Tu personalidad.

Ambos muy despistados.

29. Un juguete (o juego) de infancia que recordéis.

Faeh: Goku me encantaba.

Molina: Buzz Light Year.

30. Lo que echáis de menos.

Cuando estamos fuera de las Islas el mar. Es algo que nos mata.

31. Algo de lo que os arrepintáis.

Hoy en día, no.

32. Vuestra palabra favorita.

33. Una manía.

Faeh:

Molina: Beber mucha agua.

34. Tatuajes: ¿Cuántos y qué significan?

Faeh: me quedé contando en 104, familia, experiencias, aficiones, gustos, cosas random.

Molina: 6, representan cosas de mi niñez.

35. Un placer oculto (o algo que os dé vergüenza reconocer que os gusta).

Faeh: si es musical, me encanta Alex Ubago.

Molina: escucho Raphael a menudo.

36. Algo que os guste mucho del otro.

Faeh: de Molina, su bondad.

Molina: de Faeh, su determinación y voluntad.

37. Algo que no os guste del otro.

Faeh: Molina es extremadamente despistado y eso que yo lo soy y mucho.

Molina: a veces es demasiado cabezón Faeh, duro de mollera.

38. ¿En qué época de la música os hubiese gustado nacer?

En los 70 hubiera estado muy chulo.

39. Si tuvierais que poner un título a vuestro próximo disco o tema, sería…

Pues podemos adelantar que nuestro próximo álbum se llamara Ohana. Muchas ganas de que puedan escucharlo.

40. ¿Por qué “Playacoco”?

Pues Playacoco es como llamamos en nuestro grupo de amigos más íntimo a una parte de la playa de las Canteras, donde nos juntamos a componer, etc.