Miley Cyrus - Slide Away [2019]

Miley Cyrus ha ocupado las portadas de todos los medios en las últimas semanas. Tras conocerse su ruptura con Liam Hemsworth, su romance con Kaitlynn Carter y su conmovedor comunicado en Instagram sobre su pasado, la artista no cesa en deleitarnos con sus nuevos temas.

Sin ir más lejos, uno de ellos es el de Slide Away, un himno a través del que nuestra protagonista quiere alejarse del desfase y el lado oscuro de la fama para madurar y disfrutar de su vida en un hogar en la colina. "Pasa página, ya no tenemos 17 años. No soy quién solía ser. Dijiste que todo ha cambiado. Tienes razón, somos más maduros ahora", dicen algunos de sus versos.

Una letra que coincide a la perfección con las imágenes que nos muestra en su videoclip. Y lo hace a través de unas escenas protagonizadas por una Miley Cyrus triste y desolada que flota en una piscina repleta de objetos que fueron arrojados la noche anterior durante una desfasada fiesta.

Pero Cyrus ya no está interesada en este tipo de diversión. De hecho, estas imágenes se unen a otras en las que la joven aparece observando reflexiva los excesos de todos los asistentes a la fiesta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miley Cyrus (@mileycyrus) el 5 Sep, 2019 a las 10:21 PDT

Dirigido por Alexandre Moors, este videoclip ha marcado un antes y un después en la trayectoria de Miley. Acostumbrados a ser deleitados por imágenes de su descontrol, la intérprete de Mother's Daughter llega para enterrar su pasado.

Como era de esperar, este nuevo proyecto no tardó en recorrer las redes sociales y acumular visitas en tan solo unos minutos. Tanto es así que, en tan solo unas horas, ha conseguido reunir un total de 3,5 millones de reproducciones. Slide Away ya se cuela entre las tendencias de Youtube.

Miley Cyrus publicó en mayo de este año su EP She Is Coming, formado por seis temas liderados por su éxito más reciente: Mother's Daughter. Se supone que este es su último proyecto antes del lanzamiento de su segundo álbum, que se rumorea que verá la luz en noviembre de este año.