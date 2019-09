Muere el cantante Camilo Sesto a los 72 años

Camilo Sesto es el artista con mayor número de semanas en la posición de honor de la Lista 40. 52 Semanas estuvo en el Número 1, esto es, el equivalente a un año. Un hito que no ha vuelto a repetir ningún artista y que logró gracias a estos 18 títulos:

1. Amor... amar fue su primer Número 1 en LOS40. Se mantuvo en lo más alto 11 semanas. Año 1973.

2. Todo por nada fue la canción más importante de la lista durante dos semanas en agosto de 1973.

3. Ayudadme estuvo en el 1 durante tres semanas en 1974.

4. Melina fue una canción con la que arrasó en el N 1. Ahí estuvo 6 semanas. Era 1975 y Camilo ya era un ídolo de masas.

5. Jamás fue el primer Número 1 de Camilo Sesto en 1976.

6. Getsemaní consiguió un número 1 en el verano de 1976.

7. Solo tú lideró la lista dos semanas consecutivas también en 76.

8. Memorias estuvo en lo más alto durante 4 semanas en el año nuevo de 1977.

9. Mi buen amor lo logró durante 7 semanas y reinó durante todo el verano de 1977.

10. Y... no: su canción más popular durante 1978 con 4 semanas en el N1.

11. El amor de mi vida junto a Ángela se coronó dos veces en el 1 en 1979.

12. ¿Quién será? estuvo en el Número 1 dos semanas consecutivas en el verano del 79.

13. La culpa ha sido mía se coronaba durante dos semanas en los primeros días del año 1980.

14. Perdóname consiguió llegar al N1 en diciembre de 1980.

15. Amor no me ignores fue número 1 de Camilo Sesto en LOS40 en diciembre de 1981.

16. Devuélveme mi libertad fue Número 1 el sábado, 8 de enero de 1983.

17. Mi mundo, tú logró el puesto de honor de la lista el 25 de junio del 83.

18. Amor de mujer fue su último Número 1 en LOS40 el 3 de marzo de 1984.