Camilo Sesto, de récord: el artista con más semanas en el Número 1 de la Lista de LOS40

Camilo Sesto fallecía en la madrugada del domingo a los 72 años. El artista alcoyano, conocido por su tremenda capacidad vocal, ha dejado un enorme vacío en la música de nuestro país, pero su legado es enorme y le debemos canciones emblemáticas que ya forman parte de nuestro imaginario colectivo.

Durante décadas, Camilo logró con su música emocionarnos, enamorarnos, apasionarnos. Logró que sintiéramos y que vibráramos con cada acorde, con cada melodía. Logró hacernos volar con sus canciones, cantarlas y gritar como si fueran nuestras.

La historia de este cantante y compositor está íntimamente ligada a la de LOS40 y es que Camilo Sesto es el artista que más semanas ha estado en el Número 1 de la Lista de LOS40. En total, 52 semanas (¡las mismas que tiene un año!) y 18 canciones para el recuerdo:

1. Amor... amar fue su primer Número 1 en LOS40. Se mantuvo en lo más alto 11 semanas en 1973. Era, sin duda, una canción de amor amargo. Un tema desgarrador que crecía en intensidad y orquestación a cada estrofa. "Amor, si tu dolor fuera mío / Y el mío tuyo, Qué bonito sería... Amor... amar", canta en esta bella canción Camilo Sesto.

2. Todo por nada fue la canción más importante de la lista durante dos semanas en agosto de 1973. En este recital de TVE, podemos ver al artista interpretar esta gran composición en la que despliega su inmenso poder vocal.

3. En Ayudadme, Camilo Sesto pedía cambiar rosas por rosas sus espinas, cambiar su mundo por amor. El romance volvía a estar presente en esta canción que el Número 1 de LOS40 durante tres semanas en el año 1974.

4. Melina, oh, qué gran canción. Una melodía y una letra imbatibles, unidas a su hermosa voz, lograron que Melina se colara en los corazones y las cabezas de todo español a mediados de los setenta. Fue el tema con el que arrasó en el número 1 de nuestra lista de éxitos, donde permaneció 6 semanas. Era 1975 y Camilo ya era un ídolo de masas.

5. Jamás fue el primer Número 1 de Camilo Sesto en el año 1976. Era un sábado 31 de enero y por aquel entonces también sonaban José Luis Perales y Mocedades, pero Jamás tenía algo especial. Era una balada conmovedora en la que Sesto se entregaba por completo al amor.

6. Getsemaní, probablemente su canción más bíblica, consiguió un número 1 en el verano de 1976. En su letra, Camilo Sesto abordaba la muerte sin tapujos y apelaba a Dios para comprender.

7. Solo tú lideró la lista dos semanas consecutivas también en 76. Con esta canción, el artista volvía a hacer gala de su poderío vocal.

8. Memorias estuvo en lo más alto durante 4 semanas en el año nuevo de 1977. Era una de las canciones más emblemáticas contenidas en su álbum del mismo nombre: Memorias (1976) en el que también se encontraba Solo tú. Memorias también encierra uno de sus más recordados falsetes.

9. Mi buen amor logró durante 7 semanas colocarse en el Número 1 de LOS40 y reinó durante todo el verano de 1977. "Mi buen amor / Del mundo yo me rio / Por hacer tu cuerpo mío / Vale la pena vivir", cantaba en este tema Camilo Sesto, que compuso la canción junto a Juan Pardo.

10. Y... no: su canción más popular durante el invierno de 1978 con 4 semanas consecutivas en el Número 1 de la lista.

11. El amor de mi vida junto a Ángela se coronó dos veces en el 1 en 1979. ¿Quién no recuerda haber entonado eso de "El amor de mi vida has sido tú / Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz"? Sin duda, unos versos que quedarán para siempre en nosotros.

12. ¿Quién será? era una canción ligera de raíz aflamencada que estuvo en el Número 1 dos semanas consecutivas en el verano del 79.

13. La culpa ha sido mía se coronaba durante dos semanas en los primeros días del año 1980. En este especial de TVE podemos ver al artista interpretarla.

14. Perdóname es probablemente, una de las canciones más populares y recordadas de su discografía. Consiguió llegar al N1 en diciembre de 1980. Hace tan solo unos meses, el artista revisitaba su propia canción junto a la cantante Marta Sánchez.

15. Amor no me ignores fue número 1 de Camilo Sesto en LOS40 en diciembre de 1981.

16. Devuélveme mi libertad fue Número 1 el sábado, 8 de enero de 1983. En este tema, el amor escocía y Camilo pedía cantando recuperar su libertad.

17. Mi mundo, tú logró el puesto de honor de la lista el 25 de junio del 83. Es una canción poderosa y, de nuevo, un canto al amor más descarnado. Con sentimiento, arrojo y una voz inimitable. Así hacía frente el artista a la creciente ola de sintetizadores que pronto invadiría todas las listas de éxitos.

18. Con Amor de mujer, Camilo se despedía de la Lista de LOS40. En ella entonaba aquello de "No me digas adiós jamás, no te quiero perder", y con esta canción que fue su último Número 1 en LOS40 en 1984 nos despedimos: hasta siempre, Camilo.