Ryan Tedder (OneRepublic) muestra en Wanted su faceta más desconocida

La mayoría de los videoclips musicales que ha publicado OneRepublic hasta la fecha tienen un elemento en común: su ambición por contar una historia y la presencia de la banda interpretando como si estuvieran en directo.

Podéis comprobarlo en videoclips tan populares como Kids, Wherever I go, Something I need, Counting stars, Feel again, Good life, Stop and stare o Apologize, la canción con la que consiguieron su primer hit mundial de la mano de Timbaland.

Se pueden contar con los dedos de una mano las ocasiones en las que Ryan Tedder, el líder de la formación, aparece alejado de un micrófono o en primer plano encabezando el grupo. Pero todo eso ha cambiado en Wanted.

Esta canción es ya el segundo sencillo que conocemos del nuevo proyecto discográfico de OneRepublic. Ese que les ha sacado de las tinieblas de la posible retirada para volver a poneres bajo los focos de la actualidad musical en todo el mundo.

No solo eso sino que además Ryan Tedder nos ha permitido ver una de sus facetas más desconocidas: la de bailarín. Hasta ahora le teníamos en un altar como compositor, productor y vocalista pero interpretar coreografías tampoco se le da nada mal.

Con Wanted, OneRepublic siguen la senda que abrieron con Rescue me. En aquel vídeo, el televisivo Cody Bingham prestaba su imagen para el clip mostrando el poder de la danza contemporánea y las coreografías.

Ryan recoge el testigo en Wanted con otra muestra del poder del baile con unos movimientos a caballo entre la danza y el breakdance. Un videoclip que nos ha recordado por su estética, colorido y coreografías a Love runs out.

La gente no ha tardado en contestar a este inusual acontecimiento que es ver a Ryan Tedder encabezando el cuerpo de baile: "Ryan Tedder dancing, the thing we all wanted but didn't deserve" (Ryan Tedder bailando, lo que todos queríamos pero no merecíamos).

Ryan Tedder, Zach Filkins, Drew Brown, Brent Kutzle y Eddie Fisher siguen desgranando las canciones que formarán parte de su quinto álbum de estudio. Pese a tener un título provisional, el compositor, productor y líder de OneRepublic no ha querido revelar ni el nombre ni la fecha de lanzamiento.