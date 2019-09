Esta historia demuestra que el amor a distancia sí es posible

En Anda Ya hemos recibido una consulta que ha provocado el debate en la redacción y que dice así, “Llevo un año con una chica italiana. Nos conocimos el año pasado y tenemos una relación a distancia que no va nada mal. Nos vemos cada mes, al menos una vez. Ella me ha propuesto que en un futuro busque curro en Roma y me vaya para allá a vivir. Yo no lo veo claro, prefiero seguir como estamos. Pero parece que a ella le está entrando desconfianza y está insegura. ¿Es justo que yo lo deje todo?, ¿No es demasiado pronto?, ¿Y si no funciona?

Sin duda los amores a distancia generan muchos dolores de cabeza y provocan dos posturas claras. Por un lado, están los optimistas, esos que piensan que la vida sin riesgo no merece la pena, que el amor mueve montañas y supera cualquier distancia.

La clave para que funcionen, según los entendidos en el tema, es que estemos cerca del otro, aunque sea a través de las redes o los mensajes. Esto es un parche que puede ayudar, pero del que no debemos abusar. Además, es importante que intentemos sorprender al otro y si ya es con una visita exprés todo cambia.

Por otro lado, y sin ser muy pesimistas, las distancias pueden generar que nos acerquemos a otras personas. Esto depende de la fuerza de voluntad de cada uno y del amor que sientas por aquella persona que está a miles de kilómetros. Si esta distancia se mantiene durante años puede que no aguante, pasarás meses o años de sufrimiento para que al final todo termine.

Lo que está claro es que debemos buscar encontrarnos, la distancia no importa si sabemos que pronto terminará. Para ellos es fundamental tener un plan de futuro en el que probablemente uno de los dos tendrá que ceder. Las historias que nos han llegado a Anda Ya nos lo confirman. ¡Pincha en el vídeo y alucina con sus historias de amor en la distancia!

