Itziar Castro homenajea a Camilo Sesto cantando en un vídeo que recibe comentarios ofensivos

Todavía seguimos consternados por la muerte de Camilo Sesto y, como nosotros, muchos otros que siguen difundiendo homenajes personales al que fue uno de los artistas más importantes de nuestro país.

La actriz Itziar Castro, a la que muchos ficharon tras ser profe en Operación Triunfo, es uno de la que ha querido recordarle cantando un breve fragmento de uno de sus temas más míticos, Vivir así es morir de amor.

No causó tanto revuelo cuando El canto del loco hizo una versión de este tema en sus buenos tiempos. Sin embargo, la interpretación de la actriz ha dado mucho de qué hablar y no precisamente por la vertiente musical.

Castro estaba en la clausura del Festival Eufònic en Barcelona, disfrutando de la música, el buen tiempo y la playa y tras conocer la noticia del fallecimiento de Camilo, convenció a sus amigos para grabar un vídeo en la playa, cantando en bikini.

Ella misma ya añadía los hashtag #gordafeliz y #curvy, consciente de que su físico no es como el de otras que cada verano nos regalan uno de sus sensuales posados en traje de baño.

Aun así, no han faltado comentarios y consejos para intentar mejorar ese cuerpo que parece que a ella no le resta un ápice de felicidad. Alaban su simpatía pero la recomiendan que ponga remedio a su sobrepeso. Y ella, no ha dudado en recoger estos mensajes y compartirlos.

En seguida ha recibido el apoyo de personas que la animaban a no cambiar. Pero la responsable de las primeras críticas no se ha quedado callada: “Pues qué quieres que te diga... una cosa es que no cambie de personalidad, pero no veo nada malo en aconsejarle que cambie de dieta, por su salud, y por calidad de vida. Y sí, está muy gorda. Se dice, y no pasa nada. No es un insulto, es una descripción objetiva”.

Y estos son los mensajes que he recibido por colgar este video. pic.twitter.com/U1UjALM0Fj — Itziar Castro (@ItziarCastro) 9 de septiembre de 2019

Este mensaje también recibía respuesta aunque no de la actriz sino de uno de sus seguidores: “Sí pasa. 1) Es de muy mala educación meterte dónde no te llaman cuando no la conoces personalmente, 2) No conoces los motivos que hay para su condición física (patología, psicología,...) Y 3) y más importante, el juzgar un cuerpo de una persona es de ser rastrero!”.