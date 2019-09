Dulce María (Roberta de ‘RBD’) cuenta cómo ha sido estafada planeando su boda

Lo reconocemos, aunque las frase de Mia Colucci nos hacían mucha gracia, siempre fuimos team Roberta. Aunque haya pasado más de una década desde que conocimos a los personajes de Rebelde, sus actrices protagonistas siguen estando en nuestros corazones. De hecho, en su México natal, las artistas siguen cosechando un gran éxito. Por eso no nos extraña que una de ellas vaya a protagonizar una de las bodas del año.

Se trata, nada más y nada menos, que de Dulce María. La cantante y actriz, que nos enamoró con su personaje de Roberta, anunció el pasado mes de febrero que iba a pasar por el altar con su pareja desde hace años, el productor Paco Álvarez.

Pero parece que la pareja ha tenido un problemita por el camino y, cuando decimos problemita, queremos decir problemón. Y es que el pasado mes de agosto, Dulce María habló sobre el mal trago que vivieron por culpa de una estafa. ¿La razón? Los organizadores de su boda le robaron todo el dinero que dieron para el evento.

La pareja, tal y como ha asegurado Dulce María en una entrevista para el programa La Saga, fue engañada por los wedding planners:

“Teníamos un lugar apartado en Tepoztlán y nos dijeron los de lugar que debíamos dar el 100 por cien del anticipo cuando no debe ser así, se da el 20, el 30 o el 50 por ciento a lo máximo. Y tuvimos una mala experiencia, se quedaron con nuestro dinero porque no pudimos hacerla ahí pues resulta que no tienen el lugar consagrado para casarnos, no cuentan con el papel que los acredite”.

Vamos, que la pareja perdió el dinero y la fecha del enlace. ¡Todo el mismo día! Por suerte, Dulce María y Paco ya se ha puesto manos a la obra para encontrar su nuevo lugar de ensueño: “Ahorita no tenemos lugar ni fecha…estamos buscando lugares y esperemos dar pronto una gran sorpresa, pero sí nos casaremos”.

En cuanto a lo invitados, por supuesto estarán todos sus compañeros de Rebelde, menos Alfonso Herrera. ¿La razón? Estuvieron saliendo juntos unos años y en 2016, cuando él se casó con Diana Vázquez, no la invitó.