Dulce María (Roberta de ‘RBD’) anuncia su compromiso

Hace quince años, conocimos a Roberta, uno de los personajes más queridos y recordados de la telenovela mexicana Rebelde. Se trataba de una chica independiente, guerrera y de buen corazón que puso patas arriba el Elite Way School. Detrás de este personaje, se encontraba Dulce María que, con apenas 18 años, alcanzó la fama a nivel mundial.

Pues bien, ahora la actriz y cantante de 33 años ha anunciado algo muy importante en su vida: ¡su compromiso! ¡Madre mía, cómo pasa el tiempo! A través de la publicación mexicana de la revista Hola, Dulce ha dado la noticia de que el pasado diciembre le dijo “sí” a su chico, el productor Paco Álvarez,

“Paco es todo lo que pedía en una persona”, asegura la rebelde en la entrevista. Además, dice que tienen muchos deseos de tener hijos en un futuro muy lejano. Vamos, que muy pronto veremos a Dulce con un bebé.

La pareja se conoció a través de la grabación del vídeo No llorarás de Dulce en 2016. Pero no fue hasta 2017, un año después, cuando decidieron hacer pública la relación. Desde entonces no han parado de subir fotos juntos en sus cuentas de Instagram, demostrando lo enamoradísimos que están.

De hecho, Paco, de 43 años, quiso dedicarle un precioso texto a su prometida en un texto que publicó en Instagram: “¡Qué manera de amar de esta mujer hermosa! Que me cuida, que está conmigo en las buenas y en las malas, que me comprende y me acompaña. (…) Agradezco tanto a la vida por tenernos, por caminar hacia el mismo lugar y por ir de la mano siempre. Amor eterno para ti, mi hermosa.

Por su parte, Dulce María también le quiso dedicar unas preciosas palabras a su futuro marido antes de Nochevieja: “Te amo y amo compartir y a prender todos los días juntos. El amor verdadero no es perfecto, es real y de los que nunca se rinden… así te amo yo”.

Por ahora se desconoce la fecha del enlace. Habrá que estar atentos a las redes sociales de la pareja para conocerla.