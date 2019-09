Green Day lanza nuevo tema y anuncia la fecha de su nuevo disco

Aunque en este mes todo el mundo esté cantando eso de Wake me up when september ends, los chicos de Green Day han vuelto con nueva música. Este martes, 10 de septiembre, el grupo ganador de cinco premios Grammy han lanzado nuevo tema: Father Of All…

El grupo liderado por Billie Joe Armstrong ha dado una gran alegría a sus seguidores con este tema, donde siguen en la línea rock punk que lo posicionó como uno de los grandes grupos del siglo XXI.

Pero este single es solo el primero de muchos. ¿La razón? Que también han anunciado que hay nuevo álbum en camino. De hecho, podremos escucharlo completo el 7 de febrero de 2020. Aunque parezca muy lejano, son solo cinco meses. Teniendo en cuenta que llevan sin lanzar disco desde 2015 con su Revolution Radio, ¡esto pasa volando! Se tratará del décimo tercer álbum del grupo y coincidirá con su 30 aniversario encima de los escenarios.

¡La cosa no se queda ahí! Y es que el sueño de cualquier adolescente que creció en los noventa y a principios del 2000 escuchando rock punk se ha hecho realidad. ¿La razón? Que el próximo verano, Green Day, Weezer y Fall Out Boys saldrán de gira mundial juntos bajo el nombre de The Hella Mega Tour. Eso sí, por desgracia, esa gira solo estará por Estados Unidos. Lo bueno es que en Europa vendrán con primavera, lo malo es que no pasan por España.

Para anunciar tanto el single como el anuncio de la fecha del nuevo disco, los chicos han publicado en las redes sociales del grupo unas palabras:

“Este disco es nuevo, es el alma, es glamour y manía antímica. ¡Punks, monstruos y castigadores! Es el sucio desorden. Es hedor. La letra es fiesta y habla de un estilo de vida de no hacer una mierda. No hay política, solo sobrevivir en el caos. Esa es la verdadera mierda. Mike Dirnt, Tre’ Cool y yo (Billie Armstrong) de Green Day cortamos con esta mierda. Así hemos sido siempre nosotros. Todo lo demás es falso. ¡Fraudes te digo! (…) Canciones peligrosas para niños peligrosos! ¿Nuestro lema? ‘Nadie dice que te jodan como un unicornio”.

Con estas palabras, ¿a quién no le apetece escuchar más de Green Day?