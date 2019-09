Edurne nos ofrece un adelanto de su nuevo tema, ‘Jaque al rey’

Los monstruos parecen una obsesión en la vida de Belén Aguilera, más conocida en redes como the girl and the piano. Una joven que empezó a petarlo en redes con las versiones que subía de sus canciones favoritas. Luego pasó por La Voz y aunque por Operación Triunfo no pudo, fue telonera de uno de sus grandes conciertos, el del Bernabéu de la gira 2017.

En La voz conoció a Raoul Vázquez que, en seguida, se convirtió en uno de sus grandes amigos. Con el grabó Tus monstruos, palabra que volvemos a encontrarnos en su nuevo single, Jaque al rey.

“No puedo salvarte, ni tu a mí tampoco. Me quejo de tus monstruos y siempre los invoco”, canta Edurne, su ‘partner in crime, en el lanzamiento de una canción que ya conocíamos pero que ahora tendrá nueva versión a dúo.

“Gracias a la maravillosa The girl and the piano por hacerme parte de una de las canciones más bonitas que he oído. ¡Qué ganas de poder enseñar cómo suena!”, escribía Edurne en Instagram.

“Ha sido un enorme placer participar en este tema, con esta maravillosa letra. Espero que lo disfrutéis tanto como nosotras”, añadía la cantante que volveremos a ver en Got Talent. Parece que se ha enganchado a las colaboraciones después de haber compartido la suya con Carlos Baute.

Desde luego Belén y Edurne forman una pareja cuanto menos curiosa y buena prueba es la portada del single en la que vemos a una de las dos cantantes de espalda pero, ¿cuál de ellas es? Esa misma pregunta nos planteaba Aguilera consciente de que su parecido físico puede llevarnos a confusión.

Carlos Cabezas Insuela es el responsable del vídeo que ya han rodado. “Me llena de orgullo poder decir que he podido dirigir el vídeo de una canción como esta con dos voces como las suyas. Vuestro talento es insuperable”, comentaba.

El resultado no podremos conocerlo hasta este viernes 13 (una semana antes de lo esperado), pero ya tenemos un avance que supone todo un duelo de vozarrones. ¿Con cuál te quedas?