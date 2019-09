40 cosas que no sabías sobre Ruggero Pasquarelli por Ruggero Pasquerelli

1. ¿Cuál es la canción que has escuchado más veces a lo largo de tu vida? Beat It de Michael Jackson. Es una canción que me representa mucho porque tiene muchísima energía.

2. ¿Qué canción no puedes sacar ahora mismo de tu cabeza? Señorita de Shawn Mendes y Camila Cabello. Se escucha en todos lados, te subes a un taxi y está sonando.

3. ¿Cuál es el recuerdo más bonito que te ha dado la música? Hace más o menos un año, en el Auditorio Nacional de México. Nunca lo voy a olvidar. Era uno de los shows de Soy Luna, estaba en el escenario con la guitarra y todos prendieron los celulares, fue tan espontáneo. El auditorio es muy muy grande así que aquello parecía un cielo.

4. ¿Tocas algún instrumento o cuál te gustaría aprender a tocar? El instrumento que más toco es la guitarra pero me gustaría seguir aprendiendo más. También toco un poquito el piano y el bajo. Pero, sin duda, el que me encantaría aprender es la batería.

5. Una canción para cantar en el karaoke: Migliori Anni Della Nostra Vida de Renato Zero, es la canción que canté en el primer concurso al que me presenté. Ha sido la primera que me ha venido a la cabeza, pero si no I'm Yours de Jason Mraz.

6. Un género musical que nunca harías: Metal. Es demasiado fuerte para mis sentimientos y mi corazón (risas).

7. Una canción que te habría gustado escribir a ti: When I Was Your Man de Bruno Mars o In My Blood de Shawn Mendes.

8. Una canción de la que te encantaría hacer una versión: Suave de Luis Miguel. No sé por qué pero está muy bueno ese tema.

9. ¿Cómo recuerdas tu primera vez sobre un escenario? Tuve una banda con mis amigos antes de empezar con X Factor, desde los 13 hasta los 16 años. Se llamaba 65013, el código postal de donde vivía en Città Sant'Angelo, yo era el cantante. Hubo un mini concierto que organizó mi escuela y salimos al escenario creyéndonos rockstars.

10. Si no fueras cantante/actor serías...: Cocinero, sin duda. Me gusta mucho, me relaja. Cada plato que hago me sale muy bien. Y te diría la verdad si me saliera mal pero es que me sale muy bien (risas).

11. De tu familia eres el más...Bajito.

12. Una cualidad que resalten mucho de ti: Sonriente, alegre, proactivo, chistoso... (responden sus acompañantes)

13. Una cualidad que tú mismo ves en ti: Soy muy sincero

14. Tu lugar favorito en el mundo: Hawaii. Fui hace muy poquito. Es un lugar para desconectar, te entran ganas de dejar el celular y estar tranquilo. No es un lugar para pasarse todo el día tumbado en la playa. Hay que darse un chapuzón y cambiar de playa porque hay millones. Eso sí, me llovió mucho.

15. Algo que no soportas: Que me mientan, prefiero que me digas la verdad aunque me duela.

16. Algo que te haga muy feliz: Subirme a un escenario me llena mucho, también estar con mi familia y mi novia pero, sobre todo, estar de vacaciones (risas).

17. Algo que eches de menos: A mi hermano. Nos llevamos 10 años de diferencia, él ahora tiene 16 años y yo llevo 7 viviendo en Argentina, me he perdido una etapa de su vida. En mi cabeza siempre es chiquitito pero cuando le veo... mide 1,95.

18. Algo que se te de fatal: Ir al gimnasio. Soy muy perezoso.

19. Tu comida favorita: Tagliatelle a la bolognesa. Sobre todo la que hace mi padre, me pasó la receta y es el plato que mejor me sale.

20. Un hobbie o deporte favorito: Me gusta mucho el futbol. Jugué hasta los 12. Ahora llevo gafas pero por aquella época no, entonces dejé de ver la pelota y lo pasaba muy mal. Un día me tocó ser arquero y ese fue el momento en el que dije ya no veo nada.

21. ¿Cuál fue el primer concierto al que fuiste? Pino Daniele, ya se ha retirado pero mis padres me hicieron escucharlo mucho. También uno de los primeros fue Paolo Nutini, que te recomiendo escuchar. Es muy bueno.

22. El primer disco que te compraste: Justified de Justin Timberlake. Es un álbum increíble, de referencia. Además, lo produjo Pharrell Williams y le puso toda la onda.

23. ¿A qué artista te gustaría ver en directo? Justin Timberlake, me parece un artista muy completo y sobre todo por su banda que es increíble.

24. ¿Con qué artista te gustaría colaborar? Con Sebastián Yatra, es muy completo. Hace desde urbano, reguetón pero también se abre a lo melódico. Sus letras son muy buenas. No lo conozco pero coincidiremos en Berlín mañana porque también actúa Tini y estará Sebastián. Pero Tini nunca me lo ha presentado, siempre están juntos y desaparecen (risas).

25. ¿Qué artistas españoles te gustan? Me encanta David Bisbal, Alejandro Sanz y entre los más jóvenes, Abraham Mateo. Me encanta el estilo español de cantar, es muy peculiar. Solo lo tienen ustedes. Me gustaría conocer más música española.

26. Compartirías una buena charla con... ¡La Rosalía! Me parece una gran artista con las ideas muy claras sobre lo que quiere conseguir y lo que quiere hacer. Me gusta mucho su manera de componer, sus melodías... Me encantaría que me diera una clase sobre melodías de flamenco.

27. ¿A qué artista le has pedido una foto? A Bruno Mars pero no se quiso sacar una foto conmigo. Iba a su concierto en Milán cuando todavía no era tan conocido, estaba con la calle con mi mejor amigo y de repente lo vimos. Mi corazón iba a mil. Entonces, se acercaba a nosotros y le pedí la foto. Él no fue mala onda pero me dijo que estaba muy apurado y que nos veríamos mañana en el concierto. Ahí aprendí que hay que decir siempre que sí a las fotos cuando te las piden porque si no uno se queda muy muy mal.

28. Un artista que de no haber existido, tal vez tú música no sonaría así: Michael Jackson, Stevie Wonder, Justin Timberlake, Justin Bieber...

29. Un lugar soñado para actuar: Madison Square Garden (Nueva York), me encantaría. Todos sueñan con eso, incluso los grandes artistas. ¿Por qué no soñar en grande yo también? Y si no, me pongo en la puerta con mi guitarrita y digo que toqué en el Madison Square Garden (risas).

30. Tatuajes: No, no tengo. No porque no me gusten pero no me gustaría tener algo en mi cuerpo para toda la vida. Además, no sabría que hacerme.

31. Una manía: Siempre llevo en el bolsillo derecho una barra de cacao para los labios. Me da suerte.

32. Un placer oculto (o algo que te dé vergüenza reconocer que te gusta): Me gusta mucho la mozzarella de búfala, podría comerme kilos. Aunque creo que soy intolerante porque toda mi familia lo es.

33. El mejor consejo que te han dado nunca: Mis padres siempre me dejaron claro que viviera el día a día y que lo más importante es estar bien con uno mismo. Pero el consejo que me doy ahora yo mismo es que el trabajo no supere la vida personal. Trato de controlar y negociar un poquito eso.

34. Una película que te cambió la forma de ver la vida: Harry Potter (risas). Todas las películas de artistas, documentales o no, en las que muestran el extremo al que puede llegar un artista. Yo no puedo creer que se pueda llegar a ese nivel de locura y tristeza. Eso me hace replantearme muchas cosas. Son ejemplos que te hacen pensar mucho, ojalá nunca me pase nada de eso. Hay que tener la cabeza muy centrada.

35. ¿A qué serie te has enganchado más? La última que he terminado es Sabrina, The Killing o Prision Break.

36. Si tuvieras que sacar el título de tu disco ahora mismo, sería....Noche. porque hago todas las canciones de noche y hablan de situaciones en la noche. Se me ocurrió ahora realmente.

37. Haciendo referencia al título de tu segundo single, ¿a quién le dirías 'No te voy a fallar'? En este momento a la gente que me sigue, no les voy a fallar y sé que ellos a mí tampoco. Pero también a los que no me conocen: "escucha esta canción que no te voy a fallar".

38. En ella hablas de amor, ¿qué es lo más bonito de estar enamorado? Se me ocurren dos cosas para decirte: la confianza es muy importante. A veces tu cabeza te juega malas pasadas pero si el amor es muy fuerte la confianza también lo tiene que ser. También, que compartes mucho tiempo con esta persona entonces las cosas malas desaparecen y solo te fijas en lo bueno. Aunque para mí lo más bonito es sonreír con la persona que amas.

39. Una palabra para definir a tus fans: Únicos.

40. Un sueño por cumplir: Comprarme un barco e irme dos meses a navegar.