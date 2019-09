Rick Astley sigue vivo y quiere su hueco en la música actual

Si pensamos en grandes artistas con una carrera enorme y un montón de éxitos en todo el mundo, uno de esos nombres tiene que ser Rick Astley. El artista, que lleva desde los 21 años en activo, celebra su dilatada historia con el lanzamiento de una nueva compilación que abarca toda la carrera: The Best of me.

Grandes éxitos como Whenever You Need Somebody o Together Forever se unen a otros más recientes como Keep Singing, Angels On My Side y Beautiful Life. Un estudiado conjunto de canciones que supone una mirada al pasado y un paso decidido al futuro. Después de haber escrito y producido la primera canción, así como tocar todos los instrumentos él mismo, la canción de apertura y el sencillo principal, Every One of Us, es una nueva canción que muestra que el poder de Rick Astley en esta nueva etapa no se reduce.

"Ha sido una experiencia increíble volver a trabajar", dice Rick. Every One of Us trata sobre el fuego que hay en todos nosotros. Tengo mucha suerte de sentir ese fuego cada vez que estoy en el escenario, y eso también me ayuda a sentirlo en mi vida cotidiana".

Rick Astley - 'Every One Of Us'

Continuando con ese espíritu de reinvención, Rick ha grabado un conjunto de interpretaciones reinventadas de sus canciones, antiguas y nuevas, para el segundo disco de The Best of Me. Si bien el estilo musical de Rick ha evolucionado a lo largo de los años, estas grabaciones muestran que la calidad de la composición de canciones siempre ha sido un sello distintivo esencial de su trabajo.

A principios de este año, Rick completó una gigantesca gira de 38 fechas por el estadio como invitado especial para Take That, durante el cual jugó para más de 500.000 personas. También tocó recientemente en el Festival de la Isla de Wight, y ha colaborado sobre el escenario con Kylie Minogue y Foo Fighters.

Un auténtico artista 40

Muy ligado a LOS40, con los que siempre ha triunfado y ha tenido una reconocida carrera en España, es uno de los artistas más longevos e importantes de la música contemporánea. Ya solo con 21 años empezó a dedicarse a cantar, y su primer éxito, Never Gonna Give You Up, encabezó las listas de éxitos en todo el mundo y catapultó al joven a un viaje que abarcaría ocho éxitos consecutivos en Reino Unido y 40 millones de ventas.

Rick Astley, entrevistado en LOS40 en mayo de 1991 / LOS 40

En nuestro país, Rick Astley ha tenido tres números 1 en la lista de LOS40: Never Gonna Give You Up (1987), Together Forever (1988) y Take Me To Your Heart (1989). Otras diez canciones han estado en la lista a lo largo de su carrera, con posiciones destacadas para She Wants To dance With me (Top 6) o la balada Cry For Help, que llegó al puesto 7.

Aparte del atractivo de esa voz distinguible de inmediato, el resto de la historia de Rick ha sido totalmente impredecible. ¿Qué pasará en el futuro? Se trata, como él dice, de seguir disfrutando del viaje, donde sea que lo lleve.