Uno de los proyectos más revolucionarios de la industria de la música está a punto de ver la luz de manera oficial. SuperM, o también llamados "Los Vengadores del K-Pop", llegarán el proximo 4 de octubre formado por integrantes de otros grupos exitosos de este género musical. Taemin (SHINee), Baekhyun y Kai (EXO), Taeyong y Mark (NCT 127), Ten y Lucas (WayV) serán los protagonistas de esta banda explosiva.

Ya han adelantado cómo será su álbum, así como también los conceptos que giran en torno a él. Pero este no es el único dato que conocemos acerca de los surcoreanos. SuperM ya tiene líder.

Como sabrás, toda banda de K-Pop requiere de una persona que la represente. Así como en BTS, este cargo lo defiende RM, SuperM no iba a ser menos y ya ha elegido a su propio líder. Tal y como explica Soompi, todo ocurrió el pasado 11 de septiembre, cuando sus siete integrantes se unieron en un Instagram Live para hablar sobre algunos temas que incumben a su debut. Por supuesto, uno de ellos era el relacionado con el liderazgo del grupo.

Cuando Baeckhyun mencionó a Taemin como líder indudable de SuperM, este le interrumpió con las siguientes palabras: "No, personalmente creo que sería mejor si Baekhyun fuera el líder. Es cierto que si nos fijamos en la duración de nuestras carreras, la mía es más larga, pero incluso en SHINee, yo era el más joven. Y como en SuperM practicamos mucho juntos, noté que Baekhyun cuida especialmente bien a los otros miembros, y también confío mucho en él. Para ser honesto, personalmente, quisiera pedir que Baekhyun asumiera el papel".

Estas palabras convencieron a sus compañeros de banda. "Tanto en EXO como en SuperM tienes mucha influencia en el ambiente del grupo", añadió Kai. Ante estas emotivas palabras, Baekhyun asintió y aceptó la propuesta. "Está bien, así que se ha decidido que yo sea el líder. Gracias", expresó. Oficialmente, SuperM ya tiene representante.

Pero como hemos mencionado en líneas anteriores, este no ha sido el único tema a debatir durante esta conexión en directo con sus seguidores. Uno de ellos es el relacionado con la preocupación que sintieron sus integrantes tras conocer la noticia de la formación de esta nueva banda. "Me preocupaba mucho lo que pensarían nuestros fans. Me preocupaba mucho eso, pero si trabajamos duro, ¿no les agradaríamos a los fans de NCT, WayV y SHINee? Espero que se unan como uno solo", señaló el líder del grupo.

"Creo que algunos fans han estado malentendiendo. Hay algunas personas que piensan que no realizaremos nuestras propias actividades individuales en nuestros grupos, aparte de SuperM. Seguiremos haciendo todo eso además de esto. No tienen que preocuparse tanto", añadió Taemin según las palabras recogidas por Soompi.

Con las ideas claras, un líder asignado y un proyecto en camino, SuperM se prepara para convertirse en la sensación del K-Pop a nivel internacional. No habrá melómano que consiga resistirse a sus talentos.

Y tú, ¿estás listo/a para la revolución?